رفع موانع پروازی فرودگاه رامسر

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم قبادیان شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با تشریح محورهای مطرح‌شده در سفر مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران، به این شهرستان اظهار کرد: در این سفر، شماری از مسائل و مطالبات عمرانی و خدماتی رامسر که رفع آن‌ها نیازمند هماهنگی استانی و همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی است، بررسی و برای پیگیری آن‌ها تصمیماتی اتخاذ شد.

فرماندار رامسر با اشاره به اهمیت توسعه فعالیت‌های فرودگاه این شهرستان گفت: موانع پروازی فرودگاه رامسر و موضوعات مرتبط با مجموعه فدک و باغ ملی در جریان سفر استاندار مطرح شد و رایزنی‌هایی برای بررسی و رفع مشکلات موجود با هماهنگی دستگاه‌های مسئول صورت گرفت.

پیگیری طرح‌های آبرسانی و مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی دالخانی

قبادیان با اشاره به طرح‌های حوزه آب شهرستان اظهار کرد: اجرای طرح‌های مرتبط با پمپاژ آب در محدوده میجران و احداث مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی دالخانی در حال پیگیری است و بر اساس برنامه اعلام‌شده، افتتاح این مخزن برای دهه فجر پیش‌بینی شده است.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها می‌تواند به تقویت شبکه آبرسانی، افزایش پایداری تأمین آب و ارتقای ظرفیت پدافند غیرعامل کمک کند. همچنین رفع مشکل بوی نامطبوع آب از جمله موضوعاتی است که انتظار می‌رود با اجرای اقدامات پیش‌بینی‌شده دنبال شود.

فرماندار رامسر با اشاره به وضعیت راه‌های ارتباطی شهرستان بیان کرد: مشکلات مربوط به آسفالت محورهای اشکور، جواهرده و دالخانی در جریان سفر استاندار مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به عملکرد پیمانکار محور اشکور گفت: موضوع به‌کارگیری پیمانکار جدید برای تسریع در اجرای عملیات آسفالت این محور در دستور پیگیری قرار دارد.

قبادیان همچنین از طرح موضوع بهسازی محورهای جواهرده و دالخانی خبر داد و افزود: ارتقای ایمنی این مسیرها و اجرای خط‌کشی نیز از جمله مواردی است که باید پیگیری شود.

اختلاف حریم قانونی جاده جواهرده و مشکلات ساخت‌وساز

فرماندار رامسر با اشاره به مشکلات ناشی از تفاوت حریم اعلام‌شده برای محور جواهرده اظهار کرد: در برخی نقاط این مسیر، حریم ۱۲.۵ متر و در بخش‌هایی دیگر ۳۲.۵ متر عنوان شده که این اختلاف، در مواردی برای ساخت‌وسازهای محدوده جاده مشکلاتی ایجاد کرده است.

به گفته وی، این موضوع در دیدار با استاندار مازندران مطرح شد و پیگیری لازم برای بررسی وضعیت و رسیدگی به مشکلات موجود مورد تأکید قرار گرفت.

قبادیان درباره روند اجرای طرح‌های گازرسانی در رامسر نیز گفت: عملیات گازرسانی در برخی مناطق شهرستان ادامه دارد و پیمانکار محور دالخانی در حال فعالیت است.

وی با اشاره به مشکلات اجرای طرح در روستاهای اطراف گرسماسر افزود: به‌دلیل ضعف عملکرد پیمانکار در این محدوده، موضوع تغییر پیمانکار برای تسریع در اجرای عملیات گازرسانی مطرح شده و در حال پیگیری است.

فرماندار رامسر با اشاره به ضرورت ارتقای ایمنی تردد در محدوده دریابیشه اظهار کرد: ساماندهی دوربرگردان حادثه‌خیز این منطقه و تملک زمین‌های اطراف آن از دیگر موضوعات مطرح‌شده در سفر استاندار بود.

وی افزود: مقرر شد این موضوع در کمیته برنامه‌ریزی مطرح و با ورود تیمی از دفتر فنی استانداری، ابعاد اجرایی آن بررسی و پیگیری شود.

قبادیان همچنین تقویت پوشش مخابراتی در مناطق شهری و روستایی را از دیگر مطالبات شهرستان برشمرد و گفت: نصب دکل‌های مخابراتی و بهبود آنتن‌دهی تلفن همراه نیز در فهرست موضوعات مورد پیگیری قرار دارد.

فرماندار رامسر در پایان با تأکید بر ضرورت دنبال کردن نتایج سفر استاندار اظهار کرد: مقرر شده است روند پیگیری طرح‌های عمرانی و مطالبات مطرح‌شده با مشارکت تیم‌های استانی و دستگاه‌های اجرایی ادامه یابد تا اقدامات لازم برای رفع مشکلات زیرساختی شهرستان انجام شود.

وی ابراز امیدواری کرد با تداوم هماهنگی میان استانداری مازندران و دستگاه‌های مسئول، روند رسیدگی به مشکلات و اجرای طرح‌های مورد نیاز شهرستان سرعت بیشتری بگیرد.