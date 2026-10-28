قتل باجناق در تالار عروسی نور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید مهدوی اظهار کرد: در پی گزارش مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع نزاع منجر به قتل در یکی از تالارهای عروسی این شهرستان، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه و حضور مأموران در محل حادثه نشان داد که درگیری میان دو باجناق و بر سر اختلافات خانوادگی رخ داده است که طی آن، یکی از طرفین با ضربات چاقو مجروح شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نور ادامه داد: فرد مجروح پس از انتقال به مرکز درمانی، بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد و متهم نیز پس از وقوع حادثه از محل متواری شد.

سرهنگ مهدوی تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را شناسایی کردند و موفق شدند وی را در کمتر از دو ساعت پس از وقوع قتل دستگیر کنند.

وی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نور در پایان با تأکید بر ضرورت کنترل خشم و پرهیز از رفتارهای خشونت‌آمیز، از شهروندان خواست در مواجهه با اختلافات خانوادگی، از توسل به خشونت خودداری کرده و برای حل‌وفصل مشکلات از ظرفیت مشاوره و مراجع قانونی استفاده کنند.