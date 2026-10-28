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۶ آبان ۱۴۰۵، ۹:۴۹

نخستین اجلاسیه ۳۰۶ شهید کودک کردستان در سنندج برگزار می‌شود

نخستین اجلاسیه ۳۰۶ شهید کودک کردستان در سنندج برگزار می‌شود

سنندج- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان از برگزاری نخستین اجلاسیه ۳۰۶ شهید کودک استان با گرامیداشت یاد ۱۲۰ شهید مدرسه شجره طیبه میناب و کودکان شهید غزه در سنندج خبر داد.

حمیدرضا گوهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نخستین اجلاسیه ۳۰۶ شهید کودک استان کردستان روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره کودکان شهید برگزار می‌شود.

وی افزود: در این اجلاسیه، علاوه بر پاسداشت یاد ۳۰۶ شهید کودک کردستان، یاد ۱۲۰ شهید مدرسه شجره طیبه میناب و کودکان شهید غزه نیز گرامی داشته خواهد شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان با اشاره به اهمیت زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره کودکان شهید، بیان کرد: این مراسم فرصتی برای بازخوانی مظلومیت کودکانی است که جان خود را از دست دادند و یاد و نام آنان باید در حافظه جمعی جامعه زنده بماند.

گوهری اعلام کرد: این اجلاسیه از ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه در مجتمع فرهنگی‌هنری فجر سنندج، واقع در میدان بسیج، بلوار شهید سلیمانی برگزار می‌شود.

کد مطلب 6992324

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