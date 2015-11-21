به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی بخشنامه تفويض اختيار صدور مجوز فعاليت کتابفروشي در اجراي تبصره بند يک ماده ۲ دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ۱۲ آئين نامه اجرايي تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به اتحاديه‌هاي صنفي کتابفروشان را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: در اجراي تبصره بند يک ماده ۲ دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ۱۲ آئين نامه اجرايي تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم ابلاغي طي بخشنامه شماره ۱۴۹-۹۳-۲۰۰ مورخ ۲۵-۱۲-۱۳۹۳، به پيوست نامه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر واگذاري اختيار قانوني صدور مجوز فعاليت کتابفروشي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به اتحاديه هاي صنفي کتابفروشان به شماره ۷۵۲۹۲-۱ مورخ ۵-۱-۱۳۹۳، ارسال مي‌شود.

بديهي است با توجه به نامه شماره ۷۷۹۷۴-۹۴-۱۳ مورخ ۹-۶-۱۳۹۴ معاونت امور فرهنگي وزارتخانه مزبور، ليست واجدين شرايط و دارندگان مجوز فعاليت کتابفروشي، با اعلام سالانه توسط وزارتخانه مذکور، جهت اقدام مقتضي به ادارات کل امور مالياتي اعلام خواهد شد.