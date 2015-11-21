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۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۱۵:۴۵

بخشنامه جدید مالیاتی درباره کتابفروشی‌ها

بخشنامه جدید مالیاتی درباره کتابفروشی‌ها

رئیس سازمان امور مالیاتی، بخشنامه تفويض اختيار صدور مجوز فعاليت کتابفروشی ماده ۱۳۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به اتحاديه‌هاي صنفي کتابفروشان را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی بخشنامه تفويض اختيار صدور مجوز فعاليت کتابفروشي در اجراي تبصره بند يک ماده ۲ دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ۱۲ آئين نامه اجرايي تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به اتحاديه‌هاي صنفي کتابفروشان را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: در اجراي تبصره بند يک ماده ۲ دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ۱۲ آئين نامه اجرايي تبصره ۳ ماده ۱۳۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم ابلاغي طي بخشنامه شماره ۱۴۹-۹۳-۲۰۰ مورخ ۲۵-۱۲-۱۳۹۳، به پيوست نامه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مبني بر واگذاري اختيار قانوني صدور مجوز فعاليت کتابفروشي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به اتحاديه هاي صنفي کتابفروشان به شماره ۷۵۲۹۲-۱ مورخ ۵-۱-۱۳۹۳، ارسال مي‌شود.

بديهي است با توجه به نامه شماره ۷۷۹۷۴-۹۴-۱۳ مورخ ۹-۶-۱۳۹۴ معاونت امور فرهنگي وزارتخانه مزبور، ليست واجدين شرايط و دارندگان مجوز فعاليت کتابفروشي، با اعلام سالانه توسط وزارتخانه مذکور، جهت اقدام مقتضي به ادارات کل امور مالياتي اعلام خواهد شد.

کد مطلب 2973779

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