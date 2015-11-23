به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کاظم لطفیان یکشنبه شب در کارگاه آموزشی طلایه‌داران معروف ویژه اصحاب رسانه اظهار کرد: تجلی معروفات و منکرات می‌تواند در سه بخش گویش، پوشش و رفتار افراد باشد.

وی بیان کرد: هنگامی که بحث امربه‌معروف و نهی از منکر می‌شود، عده‌ای هستند که مرتکب معروف یا منکر می‌شوند، عده‌ای آن را اشاعه و برخی نیز اقامه کنندگان معروفات و منکرات هستند که برای هر کدام باید نسخه ویژه‌ای پیچید و روش خاصی در نظر گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه کسی که می‌خواهد در این مسیر قدم بگذارد نخست باید بخواهد، عنوان داشت: بعدازآن آمربه‌معروف باید روش صحیح امربه‌معروف و نهی از منکر را بداند و باور داشته باشد که تذکر او نتیجه خواهد داد.

امربه‌معروف و نهی از منکر مصداق دشمنی با فاسقان است

حجت‌الاسلام لطفیان به بعدهای مکتبی، امنیتی، اقتصادی، حقوقی، رفاهی، نظامی و سیاسی امربه‌معروف و نهی از منکر اشاره کرد و افزود: در جامعه‌ای که امربه‌معروف و نهی از منکر اجرا می‌شود، اقامه امر که همان ولایت فقیه است اقامه می‌شود.

وی ادامه داد: امربه‌معروف و نهی از منکر یکی از شعب جهاد در راه خدا محسوب شد و یکی از نمونه‌های دشمنی با فاسقان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، امربه‌معروف و نهی از منکر را یکی از واجبات توسلی عنوان کرد و افزود: امربه‌معروف و نهی از منکر اگر به نتیجه برسد یا نرسد شخص از ثواب آن بهره‌مند می‌شود.

حجت‌الاسلام لطفیان با تاکید بر اینکه آمران به معروف و ناهیان از منکر ابتدا باید اهل تشخیص و تفکیک باشند، بیان داشت: تندخویی در امربه‌معروف و نهی از منکر جایی ندارد و ما حق نداریم به مردم بی‌احترامی کنیم.

وی با بیان اینکه اموری که علنی به‌عنوان مفاسد در جامعه است باید امربه‌معروف و نهی از منکر شود و حق تجسس در زندگی افراد را نداریم، بیان کرد: آمربه‌معروف و ناهی از منکر باید از تکبر، توهین و تعرض به افراد خودداری کند.

امربه‌معروف نهی از منکر یک وظیفه مستمر است

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تاکید کرد: امربه‌معروف نهی از منکر یک واجب تصادفی نیست بلکه یک وظیفه مستمر است.

حجت‌الاسلام لطفیان با اشاره به اینکه شخصی که امربه‌معروف و نهی از منکر می‌کند باید با مسائل شرعی آن به‌خوبی آگاهی داشته باشد، بیان کرد: از طرفی نباید ضرر قابل‌توجهی به این شخص وارد شود.

وی با بیان اینکه شرط سوم وجوب امربه‌معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر است، بیان کرد: یکی از مشکلات جامعه امروز این است که همه به این نتیجه رسیده‌اند که امربه‌معروف و نهی از منکر نتیجه‌ای ندارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بر لزوم تدوین برنامه مدون برای امربه‌معروف و نهی از منکر برای همه اقشار تاکید کرد و گفت: تهیه و تدوین این برنامه بر عهده ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر است.

حجت‌الاسلام لطفیان، عامل بودن، اولویت‌بندی، مخاطب شناسی، موقع‌شناسی، رعایت مراتب، استفاده از همه ظرفیت‌ها، استمرار و هوشمندی را از جمله اصول و ملاحظات اساسی در انتخاب روش برتر امربه‌معروف و نهی از منکر برشمرد.

ترغیب به اطاعت از نظام ولایت اولویت نخست معروف یا منکر سیاسی است

وی با بیان اینکه اولویت‌بندی یکی از مهم‌ترین موضوعات در امربه‌معروف و نهی از منکر است، بیان داشت: ترغیب به اطاعت از نظام ولایت و نهی از اطاعت طاغوت اولویت نخست معروف یا منکر سیاسی است.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: کارکرد بسیج گره‌گشایی است.

ابوالفضل نوفرستی با اشاره به مغفول ماندن برخی از بخش‌ها در حوزه امربه‌معروف و نهی از منکر، بیان کرد: ذهنیتی که در حوزه امربه‌معروف و نهی از منکر در جامعه امروز وجود دارد حول عفاف و حجاب است و متأسفانه امربه‌معروف و نهی از منکر را متخصص به این موضوع فقط می‌دانیم.

نظارت اجتماعی حتی در کشور های غربی هم وجود دارد

وی با بیان اینکه نظارت اجتماعی حتی در کشور های غربی هم دیده می‌شود، عنوان داشت: در کشورهای غربی همه مردم حق استفاده از همه بخش‌های اینترنت و ماهواره را ندارند که این نشان می‌دهد موضوع نظارت اجتماعی در آنجا نیز وجود دارد.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی اضافه کرد: اما نگاه غرب در نظارت اجتماعی فردگرایانه است اما دین اسلام به جنبه‌های اجتماعی و جمعی تاکید بیشتری دارد.