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۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۳۶

سرپرست اداره محیط زیست بهارستان:

شهرداری از ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه صنعتی قلعه میر جلوگیری کند

شهرداری از ساخت و ساز غیرمجاز در منطقه صنعتی قلعه میر جلوگیری کند

بهارستان- سرپرست اداره محیط زیست بهارستان گفت: انتظار این است شهرداری از ادامه ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه صنعتی قلعه میر جلوگیری کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه جلسه ستاد شهرستانی سکونتگاه های غیر رسمی شهر گلستان با حضور مسئولین ادارات و دستگاه های شهرستانی در محل فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه  سرپرست اداره محیط زیست بهارستان اظهار داشت: متأسفانه مشاور طرح مطالعات ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی شهرگلستان، طرح مطالعاتی خود را به ادارات تصمیم گیرنده شهرستان از جمله اداره محیط زیست ارائه نداده و در این ارتباط نمی توان به طور یقین، پیشنهادی را طرح نکرد، چرا که مشخص نیست در خصوص مسائل زیست محیطی چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

رضاشایسته افزود : به هر حال انتظار این است موضوعاتی نظیر خودداری شهرداری از ادامه ساخت و سازهای غیر مجاز در منطقه صنعتی قلعه میر و تعیین تکلیف محدوده آن و همچنین ساماندهی وضعیت نابسامان پسماند و نخاله سکونتگاه ها مورد توجه قرار گیرد.

وی  گفت: باید تأمین اعتبار برای نصب ایستگاه های سنجش ثابت و سیار آلودگی هوا  با توجه به نزدیکی منطقه صنعتی قلعه میر به سکونتگاه ها، احداث شبکه جمع آوری فاضلاب سکونتگاه ها و لزوم تصفیه آن و آموزش ساکنین در موضوعات زیست محیطی در طرح مطالعاتی مذکور در نظر گرفته شود.

کد مطلب 2976719

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