  1. هنر
  2. سینمای ایران
۷ آذر ۱۳۹۴، ۹:۳۵

علی ژکان در گفتگو با مهر:

«و حتی یک کلمه هم نگفت» را به فجر می‌رسانم/ فیلمی پربازیگر

«و حتی یک کلمه هم نگفت» را به فجر می‌رسانم/ فیلمی پربازیگر

علی ژکان که در تدارک ساخت فیلم «و حتی یک کلمه هم نگفت» است تاکید کرد پیش تولید به پایان رسیده و بنا دارد تازه ترین تجربه کارگردانی خود را در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر رونمایی کند.

علی ژکان کارگردان سینما که چندی پیش مجوز ساخت فیلم «و حتی یک کلمه هم نگفت» را از سوی سازمان سینمایی دریافت کرده است درباره آغاز تولید این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: پیش تولید از مهمترین مراحل کار برای من به شمار می آید و بیشترین زمان را در این مرحله صرف کردم تا با آمادگی و پشتوانه محکم وارد مرحله تولید شوم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط برای تولید فیلم فراهم و انتخاب بازیگران نیز نهایی شده است، بیان کرد: فیلم «و حتی یک کلمه هم نگفت» پر بازیگر است و ۱۵ شخصیت دارد بنابراین باید در مرحله پیش تولید و انتخاب بازیگر دقت می کردم و به همین دلیل است که پیش تولید طولانی شد.

کارگردان فیلم «عیسی می آید» در پایان با اشاره به آغاز تولید این فیلمنامه سینمایی گفت: طی ۱۰ روز آینده فیلمبرداری را آغاز خواهیم کرد و بنا دارم «و حتی یک کلمه هم نگفت» را در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر رونمایی کنم.

فیلمنامه «و حتی یک کلمه هم نگفت» اقتباس ادبی از داستانی به همین نام نوشته هانریش بل است که توسط نغمه ثمینی نوشته شده است.

کد مطلب 2977209

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها