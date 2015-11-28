علی ژکان کارگردان سینما که چندی پیش مجوز ساخت فیلم «و حتی یک کلمه هم نگفت» را از سوی سازمان سینمایی دریافت کرده است درباره آغاز تولید این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: پیش تولید از مهمترین مراحل کار برای من به شمار می آید و بیشترین زمان را در این مرحله صرف کردم تا با آمادگی و پشتوانه محکم وارد مرحله تولید شوم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط برای تولید فیلم فراهم و انتخاب بازیگران نیز نهایی شده است، بیان کرد: فیلم «و حتی یک کلمه هم نگفت» پر بازیگر است و ۱۵ شخصیت دارد بنابراین باید در مرحله پیش تولید و انتخاب بازیگر دقت می کردم و به همین دلیل است که پیش تولید طولانی شد.

کارگردان فیلم «عیسی می آید» در پایان با اشاره به آغاز تولید این فیلمنامه سینمایی گفت: طی ۱۰ روز آینده فیلمبرداری را آغاز خواهیم کرد و بنا دارم «و حتی یک کلمه هم نگفت» را در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر رونمایی کنم.

فیلمنامه «و حتی یک کلمه هم نگفت» اقتباس ادبی از داستانی به همین نام نوشته هانریش بل است که توسط نغمه ثمینی نوشته شده است.