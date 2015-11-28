زمینه صادرات زعفران استان اردبیل تسهیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی صبح شنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه زعفران تولیدی در استان از کیفیت مطلوبی برخوردار است، تصریح کرد: در حال حاضر تولید در سطحی نیست که برای بازار آن مشکل داشته باشیم.
وی در خصوص توان رقابتپذیری زعفران اردبیل با برندهای شناخته شده کشور افزود: با برنامههای توسعه کشت، وقتی میزان تولید افزایش یابد باید برای صادرات برنامهریزی کنیم.
رئیس جهاد کشاورزی استان با تأکید به اینکه زعفران یک محصول فسادپذیر نیست، به قابلیت فروش این محصول در بازارهای داخلی و جهانی اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به کیفیت محصولاتی که تاکنون در استان حاصل آمده باید زمینه فروش و صادرات آن برنامهریزی شود.
وی دلیل کاشت زعفران را مصرف کمآبی این محصول و ارزشافزوده بالای آن برشمرد و تأکید کرد: کاشت این محصول در پی همفکری با اساتید دانشگاه، محققان و کارشناسان بوده و از نظرات صاحبنظران بخش کشاورزی استفادهشده است.
سروی تدوین الگوی کست محصولات کم آب از جمله پسته، زعفران، عناب و بادامزمینی در مناطق مستعد را از برنامههای جدی تغییر الگوی کشت دانست و اضافه کرد: با حمایت مسئولان و تأمین منابع مالی موردنیاز در تامی بذور کشت زعفران به جد پیگیری میشود.
وی افزود: کشاورزان پیش رو خلخال و مشگین شهر جهت کشت زعفران با کیفیت از مزارع خراسان بازدید کردهاند و طرحهای پژوهشی در این راستا اجرا شده است.
رئیس جهاد کشاورزی استان کیفیت محصول تولیدی و درآمدزایی و اشتغال این محصول را بسیار مطلوب دانست و آن را یکی از دلایل توسعه کشت زعفران در استان اردبیل عنوان کرد.
وی با بیان اینکه سال گذشته نزدیک به ۷۲ تن بذر توزیع شده است، تصریح کرد: در حال حاضر زعفران بهغیراز پارسآباد و بیله سوار در مابقی شهرستانها کاشته میشود.
سروی از حمایت جهاد کشاورزی استان برای توسعه کشت این محصول خبر داد و افزود: انتظار میرود با کشت مناسب درآمد کشاورزان بهبودیافته و این محصول برخوردار از ارزشافزوده قابل قبول باشد.
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