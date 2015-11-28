به گزارش خبرگزاری خبرگزاری مهر، از میان ۲۰۰ فیلم موضوعی ارسال شده به بخش جایزه بین‌المللی «شهید آوینی»، هیات انتخاب این بخش ۳۲ فیلم را برای نمایش در نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» انتخاب کردند.

جایزه «شهید آوینی» ویژه‌ نمایش و تقدیر از فیلم‌های مستند حوزه‌ مقاومت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است که به عنوان بخش‌ ویژه جشنواره «سینماحقیقت» برگزار می‌شود. این رویداد در سال جاری بین‌المللی شده و جدیدترین فیلم‌های مستند با موضوع مقاومت در سطح جهانی را نمایش می دهد.

* مستندهای کوتاه: بازگرد (ماریا ماوتی)، پسر را ببین، پدر را تصور کن (حمید یادروج)، حرکت نجبا (وحید فراهانی)، کهنمویی، ساعت ۷۲۰ (نصیر درویشوند)، مسیر (محمدرضا نیازی)، مسیر ۸ میلیمتری (محمد صفا)، نشانی (اصغر بختیاری)، نیمه دوم سال نیمه از دست رفته بود (مازیار تهرانی)

* مستندهای نیمه‌بلند: ۷۴ (سیدستار چمنی‌گل)، پل (امیرحسین نوروزی)، تنها میان طالبان (محسن اسلام‌زاده)، چشم‌های رسواکننده (حسین مدخت)، داستان ناتمام یک حزب (سیدمحمد‌مهدی دزفولی)، شباز، میراث خانوادگی (فرود عوض‌پور)، شلمچه (محمدعلی فارسی)، طیب (مهدی مطهر، احمد کشاورز)، کارت پستالی از آسمان (علی فرقانی، مهدی فرقانی)، نت آخر (حسین صباغ)، نسل سوم (محمدعلی رخشانی)

* مستندهای بلند: A۱۵۷ (بهروز نورانی‌پور)، چشم جنگ (یوسف حاتمی‌کیا، مهدی برجیان)، خواب ابراهیم (محمود کریمی)، زمناکو (مهدی قربان‌پور)، سنت شهادت (محمدعلی شعبانی، حسن قهرمانی، محمدعلی هاشم‌زهی، پیمان نهان‌قدرتی، ماکان عاشوری، سیدسجاد آوینی)، مردی با جین آبی (جواد توانا)، نام و نشان (مهدی جعفری)، همراه با فرات (فرشاد اکتسابی)

* مستندهای خارجی: وضعیت ذهن (داریو لیپکو از لهستان)، روزگاران از دست رفته (فیصل سویسال از ترکیه)، در محاصره داعش (خاویر مونتز از فرانسه)، عراق سال صفر (عباس فهدل از عراق و فرانسه)، اودیسه عراقی (سمیر از عراق، سوئیس، آلمان، امارات)

فیلم‌های مستند ۷۴ (سیدستار چمنی‌گل)، پل (امیرحسین نوروزی)، تنها میان طالبان (محسن اسلام‌زاده)، A۱۵۷ (بهروز نورانی‌پور)، چشم جنگ (یوسف حاتمی‌کیا، مهدی برجیان)، زمناکو (مهدی قربان‌پور) و همراه با فرات (فرشاد اکتسابی) در بخش مسابقه ملی جشنواره «سینماحقیقت» هم پذیرفته شده‌اند.

بخش جایزه بین‌المللی «شهید آوینی» جشنواره «سینماحقیقت»، از هیات داوری مجزایی برخوردار است و جایزه‌ برگزیدگان این بخش هم تندیس جایزه شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ ۱۲۰، ۱۰۰ و ۸۰ میلیون ریال برای کارگردانان سه فیلم مستند بلند، نیمه‌بلند و کوتاه برگزیده‌ هیات داوری است که در آیین پایانی جشنواره، به برگزیدگان اهدا خواهد شد.

نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» طی روزهای ۲۲ تا ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ و با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی(ع) است، در سینما فلسطین و سینما سپیده شهر تهران برگزار خواهد کرد.