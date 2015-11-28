جشنواره تئاتر مقاومت به گام پایانی رسید/ جایزه دِهی که جایزه گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت شامگاه ۷ آذرماه در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار شد. در این مراسم که به دور از سخنرانی های معمول مسوولان همراه بود هنرمندان و مدیرانی چون مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی، حفیظ الله رفیعی مدیرعامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، جواد جباری مدیرعامل بنباد روایت، محمد خزاعی مشاور دبیر جشنواره، علی اصغر خسروی دبیر سوگواره خمسه، سعید اسدی دبیر جشنواره تئاتر فجر، رحمت امینی رییس مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری، غلامرضا منتظری رییس سازمان بسیج هنرمندان، شهرام کرمی رییس مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران، حمید جبلی، تاجبخش فنائیان، حسین مسافرآستانه، سیامک احصایی، مهرداد رایانی مخصوص، نیما دهقان، هاله مشتاقی نیا، رویا میرعلمی، برزو ارجمند، سیمین امیریان، حمیدرضا افشار، فرشید ابراهیمیان، سیروس همتی، مهرداد کوروش نیا، بهروز بقایی، احمد ساعتچیان، تعدادی از خانواده های شهدا و... حضور داشتند.

در ابتدای این مراسم بخش هایی از نمایش «پله پله تا ملاقات» که مربوط به حادثه منا بود به نمایش درآمد و پس از آن سیدجواد هاشمی که اجرای مراسم و معرفی برگزیدگان را نیز بر عهده داشت با ذکر خاطره ای از دوران جنگ به زبان نمایشی برنامه را آغاز کرد.

حسین پارسایی دبیر این دوره از جشنواره تنها سخنران مراسم بود که در سخنانی کوتاه از حضور مهمانان و مدعوین تشکر کرد و گفت: امشب آخرین روز جشنواره مقاومت نیست چون مقاومت ادامه خواهد داشت. همانطور که جهان اسلام مدت هاست با تدبیر و مقاومت جلوی استکبار جهانی ایستاده جشنواره مقاومت نیز امشب به پایان نخواهد رسید و ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: خوشحالم که به جای چند روز برگزاری جشنواره چند ماه این جشنواره تداوم یافت. جشنواره تئاتر مقاومت قصه خودش را از فروردین ۹۳ آغاز کرد و با بیش از ۱۰۰۰ اجرای عمومی در ۶۰ سالن نمایشی و در شهرهای بزرگ و کوچک ادامه یافت. من به سهم خودم از همه همکارانم تشکر می کنم و امیدوار هستم هم اکنون و بعد از پایان اختتامیه قلم ها بر کاغذ به استقبال دوره شانزدهم برویم.

پارسایی در پایان صحبت هایش از سازمان بسیج مقاومت، انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس، بنیاد فرهنگی روایت، سازمان اوج، اداره کل هنرهای نمایشی و خانه هنرمندان که در برگزاری این جشنواره وی را را یاری رسانده بودند، تشکر کرد.

اجرای ترانه توسط مهدی عباسی، پخش نماهنگی که به پخش بخش هایی از نمایش های اجرا شده اختصاص داشت و خاطره گویی سیدجواد هاشمی از هشت سال دفاع مقدس در فواصل برنامه بخش های دیگر مراسم شب گذشته بودند.

در این مراسم حسین مسافر آستانه برای بازی در نمایش «جان گز» به کارگردانی نیما دهقان موفق شد تقدیر ویژه هیات داروان را از آن خود کند. وی بعد از دریافت جایزه اش عنوان کرد: من از خیلی سال قبل و از زمان دانشجویی به این طرف عادت جایزه گرفتن را ترک کرده ام چون معمولا در اکثر جشنواره ها مسوولیت داشتم و کارگری می کردم. در واقع بیشتر به عنوان جایزه بده حضور داشتم تا جایزه بگیر به همین دلیل دریافت این جایزه برایم جالب است و از دست اندرکاران جشنواره تشکر می کنم.

قبل از اعلام برگزیدگان از خبرگزاری های رسمی و جراید و نشریات کثیرالانتشار نیز تقدیر شد که بر اساس آن ستاد برگزاری جشنواره ضمن تقدیر از خبرگزاری های مهر و آنا جایزه این بخش را به مجید قلی زاده از خبرگزاری تسنیم اهدا کرد. همچنین با تقدیر از روزنامه وطن امروز، علی رستگار از روزنامه جم جم تقدیر شد.

آرا هیات داوران پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت به شرح زیر است:

آرا مردمی بخش کودک و نوجوان

نمایش قالی مادربزرگ به کارگردانی فاطمه باغبادی

نمایش طلسم زریانه به کارگردانی حسین چراغی

آرا مردمی بخش رادیو تئاتر

نمایش مرز به کارگردانی رحمان قدمی

نمایش بال های خیس قاصدک به کارگردانی رضا داداشی

بخش عکس

هیأت داوران ضمن تقدیر از مهناز میناوند و فهیمه حکمت اندیش آرا خود را به شرح زیر اعلام می کند:

سوم: بهار نیک پور

دوم: مسعود میر میری

اول: حسین اسماعیلی

بخش پوستر و عکس

هیأت داوران ضمن تقدیر از فرشاد آل خمیس و مهدی رایگانی آرا خود را به شرح زیر اعلام می کند:

سوم: یحیی پاکدل

دوم: کمال کجوئیان

اول: محمد افشار

بخش نمایشنامه نویسی

هیأت داوران ضمن تقدیر از ۲ نمایشنامه کلارینت نوشته سیروس همتی و ۹۲ درصد زندگی نوشته عباس جانفدا آرا خود را به شرح زیر اعلام می کند:

سوم: محسن عظیمی برای نگارش نمایشنامه ۱۰-۶۴

دوم: علی میرزا عمادی برای نگارش نمایشنامه خاک، خون، نفت

اول: مهرداد کورش نیا برای نگارش نمایشنامه قرار

بخش خیابانی

طراحی هنری و فضا سازی

تقدیر: طراحان لباس نمایش های عروس آشتی برای کژال راست بین و نفت بازی برای مرضیه رادمنش

جایزه برتر: بهنام کاوه برای طراحی صحنه نمایش تابستان جنگ کجا بودی؟

موسیقی

تقدیر: بهنام سوزنی برای نمایش گره هشتم

جایزه برتر: نوید لاهیجی برای نمایش شاخه افرا ریشه نخل

طرح و ایده

تقدیر: پیام عزیزی برای نمایش همین روزها

جایزه برتر: بهنام کاوه برای نمایش تابستان جنگ کجا بودی

بازیگر زن

تقدیر: منیره واحد قاضیانی برای بازی در نمایش شاخه افرا ریشه نخل و فاطمه رادمنش برای بازی در نمایش نفت بازی

جایزه برتر: الهه پورجمشید برای بازی در نمایش گره هشتم

بازیگر مرد

تقدیر: بهنام کاوه برای نمایش تابستان جنگ کجا بودی و علی رادمنش برای نمایش نفت بازی

جایزه برتر: مصطفی کولیوندی برای بازی در نمایش روزی روزگاری جنگ و گره هشتم و محمد هادی عطایی برای بازی در نمایش همین روزها

کارگردانی

تقدیر: علی محمد رادمنش برای کارگردانی نمایش نفت بازی و پیام عزیزی برای کارگردانی نمایش همین روزها

تقدیر ویژه هیات داوران به شرح ذیل است:

تقدیر از جانبازان اعصاب و روان نمایش بال های فرشته به کارگردانی حامد زارعان

تقدیر از بازیگران خردسال نمایش کودکان جنگ

نمایش برتر: نمایش موضوع انشا تابستان جنگ کجا بودی؟ به عنوان نمایش برتر خیابانی

هیات داوران ۳ نمایش نفت بازی، همین روزها و موضوع انشا را برای حضور در سی و چهارمین جشنواره بین المللی تاتر فجر معرفی می کند

آرا صحنه ای پانزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت

موسیقی

برگزیدگان: سوم: مشترکا : محمد جهانی نصب و قاسم رجبی برای نمایش مجلس قیام آمل، بهنام رحیمی برای نمایش خون و ماتیک

دوم: ارشاد والی نژاد برای نمایش جان گز

اول: مانی ارمغان برای نمایش ایوب زمانی

طراحی صحنه

تقدیر هیأت داوران از طراحی لباس نمایش خون و ماتیک و لیلا رفیع زاده

برگزیدگان: سوم: علی حیدری برای نمایش ۵۰ درجه بالای

دوم: علیرضا مهران برای نمایش سبز سپید سرخ

اول: سیامک احصایی برای نمایش جان گز

نمایشنامه نویسی

برگزیدگان: سوم مشترکا: طیبه نیک آزاد برای نمایش بهشت ۵۰ درجه بالای صفر و صحرا رمضانیان برای نمایش خون و ماتیک

دوم: هاله مشتاقی نیا برای نمایش جان گز

اول: سید علی موسویان برای نمایش سبز سپید سرخ

کارگردانی

برگزیدگان: سوم: کاوه مهدوی برای نمایش آواز های سر شامی و سروش طاهری برای نمایش خون و ماتیک

دوم: سید علی موسویان برای نمایش سبز سپید سرخ

اول: نیما دهقان برای نمایش جان گز

بازیگری زن

تقدیر ویژه: ناهید مسلمی برای بازی در نمایش جان گز

برگزیدگان: سوم: پرستش سلطانی برای نمایش ایوب زمانی و شیما ملکیان برای آوازهای سرشامی و مانلی حسینی پور برای نمایش خون و ماتیک

دوم: شهره مکری برای نمایش سبز سپید سرخ و رویا میرعلمی برای نمایش جان گز

اول: طیبه نیک آزاد برای نمایش بهشت ۵۰ درجه بالای صفر

بازیگر مرد

تقدیر: هیأت داوران ضمن تقدیر از بازیگر کودک نمایش قرار محمد پارسا قره‌داغی از حسین مسافر آستانه برای بازی در نمایش جان گز تقدیر ویژه می کند.

سوم: مشترکا: فرزین صابونی و هومن کیایی برای نمایش جان گز و حامد مکملی برای نمایش خاک شیرین

دوم: مشترکا: امیر کربلایی برای نمایش سبز سپید سرخ و علیرضا مهران برای بازی در نمایش آواز های سر شامی

اول: سید علی موسویان برای بازی در نمایش خون و ماتیک

جایزه ویژه هیات داوران برای نمایش شام آخر به کارگردانی احمد سلیمانی

همچنین هیأت داوران نمایش های جان گز، سبز سپید سرخ و آواز های سر شامی را به سی چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی می کند.