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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۲۴

مدیرعامل صندوق احیا خبر داد:

۷۰ بنای تاریخی در قالب مزایده واگذار می‌شود

۷۰ بنای تاریخی در قالب مزایده واگذار می‌شود

مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی گفت: پیرو مصوبه دولت برای واگذاری بناهای تاریخی و با تصمیم هیئت مدیره صندوق، ۷۰ بنا در مرحله جدید، به مزایده گذاشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی(صابتا)، این صندوق، ۷۰ بنای یاد شده را از طریق مزایده عمومی دو مرحله ای به صورت قرارداد سرمایه گذاری در مرمت، احیاء، نگهداری و واگذاری حق بهره برداری، واگذار می کند.

برآورد میزان سرمایه گذاری برای مرمت و احیاء بناهای تاریخی یاد شده، ۵۰۰ میلیارد ریال و میانگین مدت قرارداد ها ۱۲ سال است، همچنین کاربری های فرهنگی، اقامتی و پذیرایی به منظور بهره برداری برای ۷۰ بنای یاد شده تعیین شده است.

تعداد بناهای آماده واگذاری در استان های سمنان ۷ بنا، یزد۷، اردبیل۶، اصفهان ۵، مرکزی ۵، چهار محال و بختیاری ۵، قزوین۵، خوزستان ۴، کهگیلویه و بویر احمد ۴، مازندران ۳، کردستان ۴، کرمان۲، گلستان ۲، کرمانشاه ۲ و بوشهر ۲ بنا است و در استان های فارس، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان و همدان هر کدام یک بنا به مزایده گذاشته شده است که در دو مرحله واگذار می شوند.

در مرحله اول برگزاری مزایده ۳۰ بنا و در مرحله دوم که در فاصله زمانی دو هفته با مرحله اول برگزار می شود، ۴۰ بنای دیگر نیز واگذار می شوند.

جدول شرایط واگذاری بناهای تاریخی نوبت اول نیز در سایت صندوق منتشر شده است.

کد مطلب 2982270
فاطمه کریمی

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