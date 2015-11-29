شهادت جوانان اهل سنت بلوچ در سوریه استراتژی های غرب را به هم ریخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه سلمان استان، سردار محمد رضا نقدی امروز در مراسم تشییع هفت شهید مدافع حرم سیستان و بلوچستان اظهار داشت: جوان اهل سنت بلوچ با اصرار و پیگیری مداوم خود را به جبهه‌های سوریه برای جنگ با تکفیری‌ها می‌رساند و در این راه به شهادت می‌رسد، این اقدام حاوی پیام بزرگی است.

وی افزود: این اقدام جوانان جهادی شیعه و سنی سیستانی و بلوچ به معنای بر باد رفتن تمام استراتژی‌های غرب است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تلاش گسترده استکبار جهانی و دست نشانده های آنها برای ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی خاطر نشان کرد: اصلی ترین هدف آنها از راه اندازی تضعیف حرکت مقاومت اسلامی در جهان است.

وی بیان کرد: عجین شدن خون شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان در جنگ با تکفیری ها در سوریه نماد شکست استراتژی های آمریکا در منطقه است.

سردار نقدی گفت: اصلی ترین هدف آمریکا و اسرائیل از راه انداختن گروه های تکفیری به ویژه داعش تضعیف جبهه مقاومت، ارائه چهره خشن از اسلام، کند کردن روند اسلام گرایی در اروپا، جمع کردن نیروهای جوان و پرنشاط انقلابی خطر آفرین برای اسرائیل و سر به نیست کردن آنها در مبارزه با مقاومت بوده است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان بیان کرد: اصلی ترین هدف آنها از راه اندازی داعش تضعیف حرکت مقاومت اسلامی در جهان است.

سردار نقدی یاد آور شد: در جریان مبارزه با تکفیری ها، مسلمانان اعم از شیعه و سنی نشان دادند که اهل بصیرت هستند و فریب این بازی های آمریکا را نمی خورند.

وی تاکید کرد: روحیه پر نشاط پدر شهید بسیجی اهل سنت که خودش نیز از جبهه ها آمده است، اتمام حجت با همه کسانی است که در نبرد با آمریکا و همه ایادی آن دچار تردید شده اند و نشان می دهد که هرچند بعضی از مرفهان گرفتار چنین تردید شده اند؛ اما مستضعفان و محرومان اعم از شیعه سنی پا به رکاب جهاد بوده و کم نیاورده اند.