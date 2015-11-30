۵۰۰ هزار مازنی جامعه هدف بیمه عشایری و روستایی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی قمی اویلی شامگاه دوشنبه در ستاد راهبردی بیمه اجتماعی در محمودآباد، افزایش ضریب نفوذ و گسترش چتر بیمه برای حمایت از آحاد اقشار کمدرآمد جامعه را از اهداف راهبردی این ستاد عنوان کرد و گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان و عشایری متولی حمایت از افرادی است که درآمد مالی آنها کمتر از حداقل قانون کار و تعیینشده از سوی سازمان تأمین اجتماعی است و تحقق برنامههای این صندوق نیازمند اطلاعرسانی و اعتمادسازی و جلب رضایت مردم است.
قمی اویلی گفت: بر اساس سهیمه تعین شده برای استانها باید در سایه تلاش همگانی تا پایان سال جاری ۶۲ هزار نفر در مازندران تحت پوشش این صندوق درآیند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستائیان و عشایری مازندران گفت: عدم اطلاع مردم از مزایا و قابلیتهای این صندوق بیمه موجب شده است که جمعیت تحت پوشش صندوق بیمه استان مازندران به نسبت سایر استانهای کشور کمتر باشد و امروز مازندران رتبه ۲۷ کشور را دارد.
ایشان با اشاره به نقش جهاد کشاورزی و شبکه بهداشت و درمان و دستگاههای فرهنگی در اطلاعرسانی به عموم مردم جهت بهرهمندی از خدمات این صندوق بیمه گفت: جامعه هدف بیمه اجتماعی و کشاورزی و روستایی و عشایری در استان مازندران بیش از ۵۰۰ هزار نفر است.
وی همچنین عدم تحت پوشش قرار گرفتن حداقل ۲۰۰ هزار نفر در مازندران را علت نبود ادارات مستقل در شهرستانها عنوان کرد و گفت: دولت تدبیر و امید سال گذشته ۳۲۰ میلیارد ریال اعتبار در حوزه صندوق بیمه کشاورزی و روستایی در مازندران هزینه کرد.
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