خبرگزاری مهر - گروه استانها: در واپسین روزهای مانده تا اربعین حسینی مسیرهای منتهی به کربلای معلی مملو از زائران سیدالشهدا(ع) است بهگونهای که بسیاری از عراقیها و کسانی که در سالهای گذشته در این مراسم معنوی حضور داشتند؛ اذعان دارند که چنین جمعیتی سابقه نداشته است.
مهمترین مسیر پیادهروی اربعین حسینی محور نجف به کربلا است که این مسیر مشهورترین و کوتاهترین مسیر برای رسیدن به کربلای معلی است.
این محور بهصورت جاده رفت و برگشت بزرگراهی است و یک لاین هم پیاده رو دارد که از روز دوشنبه ۸ آذرماه مسیر نجف به کربلا بهصورت یکطرفه شده و امکان تردد با وسایل نقلیه به سمت کربلا بهصورت بسیار محدود وجود خواهد داشت.
کل مسیر پیادهروی اربعین حسینی، از ورودی نجف اشرف تا کربلای معلی در حدود ۸۳ کیلومتر است که از ابتدای جاده نجف، در هر ۵۰ متر یک عمود در وسط جاده نصب شده است که از این عمودها به عنوان نشانهای برای زائران استفاده میشود.
عمودهای مسیر اصلی پیادهروی طریق الحسین(ع)، از عدد ۱ آغاز میشود و تا ۱۴۵۲ که در ورودی شهر کربلا است ادامه دارد و هر ۲۰ ستون معادل یک کیلومتر است.
مدت زمانی که میتوان با پای پیاده مسافت نجف تا کربلا را طی طریق کرد؛ ۲۵ ساعت است که بیشتر عراقیها و ایرانیها از روز ۱۶ صفر حرکت خود را از نجف آغاز میکنند و سعی دارند تا ۱۸ صفر خود را به کربلا برسانند.
در طول این مسیر از خروجی نجف اشرف تا ورودی کربلای معلی، تعداد بسیار زیادی از موکبهای عراقی و کشورهای مختلف مستقر است که ضمن ارائه خدمات اسکان؛ بهصورت مستمر از زائران پذیرایی به عمل میآورند و هر آنچه که آدمی در این مسیر بخواهد میل کند برای او بهراحتی فراهم است.
این موکبها در سالهای گذشته بهصورت چادرهای بسیار بزرگی بوده که از سوی هر طایفه و بهصورت خانوادگی در ایام اربعین برپا میشد، اما امروز اکثر این موکبها با خریداری زمین آن منطقه مبادرت به ساخت حسینیه و مراکز اقامتی کردهاند تا بهتر بتوانند از زائران اربعین حسینی پذیرایی کنند.
ورودیهای کربلا شاهد حضور میلیونی عاشقان اباعبدالله(ع) است و تنها باید در این فضا حضور داشت تا این همه عظمت و شکوه را حس کرد
جمعیتی که از روز پنجشنبه هفته گذشته در طریق الحسین(ع) به سمت کربلای معلی حرکت کردند معادل جمعیتی است که در سال گذشته در دو سه روز مانده به اربعین دیده میشد، اما امسال استقبال بسیار گسترده و فراتر از حد تصور است.
هماکنون تردد در شهر کربلا و خیابان اطراف آن بسیار بهسختی صورت میگیرد و توصیه میشود زائرانی که هماکنون از مرزهای عراق به سمت نجف میآیند؛ توقف کوتاهمدتی در این شهر داشته باشند و خود را به جاده برسانند.
ورودیهای کربلا بدون وقفه شاهد حضور میلیونی عاشقان اباعبدالله(ع) است و عرض ارادت شیعیان به ساحت سیدالشهدا(ع) قابل وصف نیست و تنها باید در این فضا حضور داشت تا این همه عظمت و شکوه را حس کرد.
امنیت کامل در مسیر پیادهروی و شهرهای نجف و کربلا برقرار است
هماکنون امنیت کامل در مسیر پیادهروی و شهرهای نجف و کربلا برقرار است و در جاده نجف به کربلا نیز نیروهای مردمی، نظامی و امنیتی شرایط را تحت کنترل داشته و در چندین کیلومتر مانده به شهر کربلا بازرسیها از خودروها صورت میگیرد.
بالگردهای آپاچی نیروی هوایی عراق نیز بهصورت مرتب مسیر پیادهروی را تحت کنترل خود دارد هر چند که پرواز این بالگردها در ارتفاع نسبتاً پایین گاهی موجب نگرانی زائران اربعین حسینی نیز میشود.
مراکزی که وابسته به عتبه مقدسه حسینی و عتبه مقدسه عباسی(ع) است کلیه امکانات مجموعه خود را در اختیار زائران قرار دادهاند به عنوان نمونه مدینه زائرین امام حسن مجتبی(ع) که در ۲۵ کیلومتری کربلا قرار دارد و دارای مجموعههای بسیاری با امکانات نسبتاً مناسبی است خدمات رایگان خوبی از جمله شست وشو و اتو لباسها، ارائه خدمات رایگان مخابراتی برای زائرانی که میخواهند با خانواده خود در خارج از کشور تماس بگیرند، در اختیار قرار می دهند. همچنین تعداد بسیار زیادی از حمامها و سرویسهای بهداشتی برای رفاه زائران پیش بینی شده است. خدمات فرهنگی متنوعی نیز در مسیر پیاده روی اربعین ارائه میشود و اقامت در این مراکز نیز رایگان است و شبها صدها نفر از زائرانی که در مسیر حرکت خود به این مراکز میرسند از این امکانات بهرهمند میشوند.
هوای روزهای گذشته عراق کمی گرم بود، به گونه که زائران در مسیر پیادهروی نیازی به پوشیدن لباسهای گرم نداشتند هر چند که شبهای عراق سرد است.
عراقیها در مسیر پیادهروی از هیچگونه خدمتی به زائران سیدالشهدا(ع) دریغ نمیکنند و با پخت انواع غذاهای گرم و سایر خوراکیها، چای، شربت و میوه از زائران پذیرایی میکنند.
وجه مشترک بسیاری از عراقیها این است که به همراه خانواده این مسیر را طی میکنند و کودکان و کهنسالان نیز آنها را همراهی میکنندبرخی از جوانان عراقی نیز در چادرهایی با ماساژ دادن از طریق دستگاههای ماساژور و همچنین با دست، خستگی زائران را از تنشان بیرون میکنند و برخی دیگر نیز به پانسمان پاهای آبله زده کسانی که این مسیر را پیاده آمادهاند مشغول میشوند.
عدهای هم کفش زائران را واکس میزنند و برخیها هم در مسیر پیادهروی بر سر زائران عطر و گلاب میریزند.
زائران از مقابل هر موکبی که رد میشوند مسئولان موکب از جوان و نوجوانان گرفته تا بزرگ آن موکب از آنان دعوت میکنند تا برای خوردن غذا به موکب آنها بیاید و احترام خاصی را برای زائران سیدالشهدا(ع) قائل هستند و ذکر زیر لبشان خوشآمد گویی است و به زبان عربی مدام تکرار میکنند که «هلا بیکم یا زوار»
بسیاری از عراقیها از دورترین شهرهای عراق هم برای رفتن به کربلا رهسپار جاده شدهاند و سعی میکنند وسایل خاصی همراهشان نباشد و بیشترشان با دمپایی طی طریق میکنند که وجه مشترک بسیاری از عراقیها این است که به همراه خانواده این مسیر را طی میکنند و کودکان و کهنسالان نیز آنها را همراهی میکنند.
پیمان میبندیم که نسبت به اقامه نماز اهتمام داشته باشیم
در طول مسیر پیادهروی بنرهای مختلفی به چشم میخورد، از جمله بنرهایی که بر روی آنان نوشته شده است با امام حسین(ع) پیمان میبندیم که نسبت به اقامه نماز اهتمام داشته باشیم و به رعایت حجاب ملتزم باشیم که زائران زیر این طومارها را امضا میکنند و با امام حسین(ع) عهد و پیمان مجدد میبندند.
در بخشهایی از مسیر نجف به کربلا نیز تعدادی از دانشجویان دانشگاههای ایران به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم برای نظافت این مسیر فعالیت میکنند که اغلب این دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی داشته و این کار را افتخاری برای خود میدانند و معتقدند حضور آنان و جمعآوری زبالههای مانده در مسیر کمتر از حضور در بینالحرمین نیست.
آنها انتظار دارند که برای سال آینده برنامهریزی کلانتری صورت گیرد تا با تعداد نفرات بیشتری بتوانند در این عرصه فعالیت کنند و استانهای مختلف هم درگیر این کار شوند چرا که وضعیت محیطزیست عراق در حال حاضر مساعد نبوده و همین امر برای زائران و عراقیها مشکلاتی ایجاد میکند.
اپراتورهای فعال در عراق امسال خدمات آنتن دهی خود را افزایش دادهاند و اینترنت عراق هم سرعت مناسبتری از ایران دارد
اپراتورهای فعال در عراق امسال خدمات آنتن دهی خود را افزایش دادهاند و اینترنت عراق هم سرعت مناسبتری از ایران دارد هر چند که خرید بستههای اینترنتی در عراق در مقایسه با کشورمان چندین برابر است البته به علت ازدحام استفاده مشترکین در برخی از ساعات اینترنت عراق ضعیف و حتی بهطور کامل قطع میشود.
تخمین زده میشود جمعیت حاضر در مراسم اربعین امسال از سال گذشته که ۲۰ میلیون نفر بوده است بسیار فراتر باشد.
هیئت شباب الامام الخمینی(ره) هم پیادهروی خود را طی مراسم ویژهای در میدان ثوره العشرین نجف اشرف آغاز کرد که در این مراسم حجتالاسلام پناهیان و رحیم پور ازغدی به سخنرانی پرداختند و با مداحی میثم مطیعی حرکت این هیئت به سمت کربلا آغاز شد که در طول مسیر نیز هر شب در یکی از موکبهای اصلی ایرانیها مراسم عزاداری برگزار میکنند.
موکب ستاد بازسازی عتبات عالیات، موکب امام رضا(ع)، موکب مسجد مقدس جمکران، موکب آستان مقدس حضرت معصومه(س) و موکب خدام الحسین(ع) در مسیر پیادهروی و همچنین موکب حضرت معصومه(س) در کربلای معلی از جمله برجستهترین موکبهای ایرانی در این جاده است که علاوه بر انجام پذیرایی خدمات فرهنگی نیز به زائران ارائه میدهند و شبها مراسم عزاداری برپا میکنند.
خبرنگار: مهدی بخشی سورکی
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