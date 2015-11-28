استقرار موکب مسجد جمکران با شعار «مع امام منصور» در کربلا

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی(ع) از نجف اشرف تا کربلای معلی موکب‌های بسیاری برای ارائه خدمات به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) راه‌اندازی شده است.

حجم زائران اربعین حسینی(ع) که از شهرهای مختلف عراق و کشورهای دیگر به سمت کربلا عزیمت می‌کنند، آن‌قدر بسیار است که اگر موکب‌های موجود هم چندین برابر شود باز هم ظرفیت برای ارائه خدمات به زائران وجود دارد.

مسجد مقدس جمکران نیز برای نخستین بار و به صورت مستقل، موکبی را در مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی راه‌اندازی کرده که در این موکب خدمات گسترده‌ای به زائران ارائه می‌شود.

خیمه بزرگ و سپیدی که بر بلندای آن پرچم فیروزه‌ای یا صاحب‌الزمان(عج) و جمله «مع امام المنصور» نقش بسته است از دور به چشم می‌خورد و عکس بزرگی هم از مسجد مقدس جمکران و صحن باران خورده‌اش در بیرون موکب نصب شده که وقتی زائران به آن می‌رسند دوست دارند که در کنارش بایستند و عکسی یادگاری بگیرند.

برنامه‌های اصلی موکب مسجد مقدس جمکران بر پایه مسائل فرهنگی است که در این زمینه برنامه‌های مختلفی برای زائران در نظر گرفته شده است.

پاسخ به شبهات مهدوی

اقامه سه نوبت نماز جماعت صبح، ظهر و مغرب و همچنین تلاوت زنده قرآن کریم و اذان قبل از اقامه نماز از جمله برنامه‌های این موکب است که در زمان اوقات شرعی صحن خیمه بزرگ موکب مسجد جمکران از نمازگزاران پر می‌شود و در بین نماز هم روحانیون مستقر در موکب برخی از مسائل شرعی مبتلابه زائران را بیان می‌کنند.

پاسخ به سؤالات شرعی و شبهات مهدوی از سوی روحانیون مستقر در موکب جمکران و همچنین ارائه بسته‌های فرهنگی به کودکان و اجرای طرح ختم صلوات برای فرج حضرت مهدی(عج) و ختم قرآن از دیگر برنامه‌های فرهنگی موکب مسجد مقدس جمکران است که با استقبال خوب زائران مواجه شده است.

توزیع بیش از ۵ هزار غذای گرم و ایرانی در هر وعده

در کنار توجه به مسائل فرهنگی بخشی برای پذیرایی و ارائه خدمات رفاهی به زائران هم پیش بینی شده است و به همین منظور با مشارکت و همکاری ستاد بازسازی استان همدان تیمی برای پخت و توزیع غذا در موکب مسجد مقدس جمکران مستقر شده‌اند که در سه نوبت وعده‌های غذایی، بیش از ۵ هزار غذای گرم و ایرانی توزیع می‌کنند.

توجه به مسائل فرهنگی هدف اصلی است

مسئول روابط عمومی و امور بین‌الملل مسجد مقدس جمکران در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به کربلای معلی، با بیان اینکه مسجد مقدس جمکران با هدف تقویت جریان پیاده‌روی اربعین حسینی و نشر معارف اصیل مهدوی مبادرت به راه‌اندازی موکبی در مسیر پیاده‌روی نجف تا کربلای معلی کرده است، اظهار داشت: در سال گذشته نیز مسجد مقدس جمکران در ایام اربعین فعالیت مشارکتی داشته، اما امسال نخستین حضور مسجد مقدس جمکران در اربعین حسینی(ع) به صورت مستقل می‌باشد.

حجت الاسلام سید مهدی هاشمی‌زاده بیان داشت: در روز اربعین مسجد مقدس جمکران خود مراسم باشکوهی برگزار می‌کند اما با این وجود مسئولان این وظیفه را برای خود تعریف کردند تا پرچم مسجد مقدس جمکران به‌عنوان پایگاه اصیل مهدویت را در مسیر کربلای معلی بالا برده و در مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی(ع) نیز فعالیت‌های فرهنگی داشته باشیم.

وی گفت: با توجه به ماهیت مسجد مقدس جمکران تصمیم بر آن شد تا هدف اصلی موکب مسجد مقدس جمکران در اربعین حسینی توجه به مسائل فرهنگی باشد و در کنار آن نیز سایر خدمات رفاهی و پذیرایی به زائران داشته باشیم.

مسئول روابط عمومی و امور بین‌الملل مسجد مقدس جمکران با بیان اینکه مقرر شد خدماتی که در این موکب ارائه می‌شود بدیع و غیرتکراری باشد افزود: از ماه‌ها قبل جلسات متعددی با فعالان مراسم پیاده‌روی اربعین و کسانی که در سال‌های گذشته در این مراسم معنوی حضور داشتند برگزار شد تا از تجربیات آنان بهره‌مند شویم.

وی بیان داشت: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته در هر سه نوبت صبح، ظهر و مغرب، نماز جماعت در موکب مسجد مقدس جمکران اقامه می‌شود و قبل از آن نیز قرائت قرآن و اذان با حضور قاریان ممتاز در بیرون موکب برقرار است که حال و هوای خاصی در زمان اوقات شرعی به فضای اطراف محل پیاده‌روی می‌بخشد.

وی با اشاره به حضور روحانیون مستقر در محل موکب مسجد مقدس جمکران ابراز داشت: سعی شده از حضور روحانیونی که تجربه حضور در مراسم پیاده‌روی اربعین در سال‌های گذشته را داشته‌اند استفاده شود.

حجت الاسلام هاشمی زاده، ادامه داد: استقرار روحانیون در موکب مسجد مقدس جمکران با هدف پاسخگویی به شبهات مهدوی و نیز پاسخگویی به مسائل شرعی و موضوعات مبتلابه زائران اربعین صورت گرفته که هر چه به روزهای اربعین نزدیک می‌شویم و بر تعداد جمعیت افزوده می‌شود؛ تعداد روحانیون مستقر در این موکب نیز بیشتر خواهد شد.

توجه به کودکان در موکب مسجد مقدس جمکران

وی در ادامه با بیان اینکه در موکب مسجد مقدس جمکران توجه خاصی به موضوع کودکان شده و غرفه‌ای نیز در این زمینه برپا شده است افزود: در عراق توجه کافی به موضوعات فرهنگی کودکان و نوجوانان نمی‌شود و پرداختن به این ظرفیت مغفول مانده که ما سعی کرده‌ایم در موکب مسجد نسبت به توجه به کودکان اهتمام داشته باشیم.

حجت الاسلام هاشمی زاده گفت: با توجه به فعالیت ۱۰ ساله کارشناسان مسجد مقدس جمکران در زمینه کودکان، از مدت‌ها قبل بسته‌های فرهنگی ویژه آنان با مشارکت بانیان خیر؛ تولید شده و خیمه کودکان با فضاسازی متناسب با آنان راه‌اندازی شد.

وی عنوان کرد: در طول مدت برپایی موکب مسجد مقدس جمکران حجم بسیاری از این بسته‌های فرهنگی در بین کودکان توزیع که با استقبال خوبی مواجه شد هر چند پاسخگوی این حجم زیاد متقاضیان نیستم.

مسئول روابط عمومی و امور بین‌الملل مسجد مقدس جمکران با بیان اینکه در طول روز نیز پذیرایی از زائران مسیر اربعین حسینی با چای، شربت و خرما صورت می‌گیرد، افزود: در کنار این میان وعده‌ها، بانی خاصی در موکب مسجد مقدس جمکران مستقر شده که با انواع عرقیات گیاهی از زائران اربعین پذیرایی می‌کنند.

وی اضافه کرد: این عرقیات گیاهی در قبل و بعد از ظهر هر روز ارائه می‌شود که این پذیرایی خاص با استقبال زائران مواجه شده است.

حجت الاسلام هاشمی‌زاده با اشاره به شعار موکب مسجد مقدس جمکران که عبارت «مع امام المنصور» می‌باشد افزود: این شعار با مشورت کارشناسان بسیار و با توجه به 10 ویژگی برجسته انتخاب شده است.

وی گفت: در انتخاب شعار سعی کرده‌ایم تا شعاری متناسب با امام حسین(ع) و امام زمان(عج) باشد و از طرفی از متون موثق دعایی و روایی اتخاذ شده باشد و همچنین جمله‌ای عربی و بدیع باشد که در نهایت شعار «مع امام المنصور» که در فرازی از زیارت عاشورا آمده است انتخاب شد که در حقیقت خلاصه‌ای از مفاهیم به هم تنیده عاشورایی و مهدوی است.

خدمت‌رسانی بیش از ۴۰ نفر از خادمان مسجد مقدس جمکران به زائران اربعین

مسئول روابط عمومی و امور بین‌الملل مسجد مقدس جمکران، همچنین بیان داشت: در موکب مسجد مقدس جمکران ۴۰ نفر از خادمین مسجد از میان خیل بسیاری از علاقمندان و متقاضیان انتخاب شده‌اند که به صورت ۲۴ ساعته در موکب مسجد مقدس جمکران که در ۱۵ کیلومتری کربلای معلی و کنار عمود ۱۰۷۸ بنا شده است خدمات‌رسانی می‌کنند.

حجت الاسلام هاشمی زاده، عنوان کرد: از ماه‌ها قبل که تصمیم راه‌اندازی موکب مسجد مقدس جمکران در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی قطعی شد جمع‌آوری نذورات مردمی نیز برای ارائه خدمات به زائران آغاز شد و مجموعه هزینه‌هایی که در این موکب صورت می‌گیرد از محل کمک‌های مردمی می‌باشد.

وی در ادامه ابراز داشت: در دل موکب مسجد مقدس جمکران ستاد عتبات عالیات استان همدان نیز حضور دارد و بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که در قبل از برپایی موکب به امضا رسیده مقرر شد تا تیمی از سوی ستاد عتبات عالیات استان همدان با موکب مسجد همراهی داشته باشند.

توزیع روزانه ۵ هزار غذای گرم در سه نوبت

مسئول روابط عمومی و امور بین‌الملل مسجد مقدس جمکران، بیان داشت: خادمین ستاد عتبات عالیات استان همدان در سه وعده غذایی روزانه ۵ هزار غذای گرم را توزیع می‌کنند که کلیه بسترهای لازم برای پخت و پز و توزیع غذا از سوی موکب مسجد مقدس جمکران برای آنان فراهم شده است.

حجت الاسلام هاشمی زاده در پایان افزود: در این بخش انواع غذاهای ایرانی برای وعده‌های نهار و شام و همچنین صبحانه آماده و در بین زائران اربعین حسینی توزیع می‌شود.

خبرنگار: مهدی بخشی سورکی