خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: در مسیر ۸۰ کیلومتری پیاده‌روی اربعین حسینی(ع) از نجف اشرف تا کربلای معلی، هزاران موکب عزاداری از سوی عاشقان سیدالشهدا(ع) برپاست که در این موکب‌ها با انواع غذاهای گرم از زائران پذیرایی می‌شود.

زائران اربعین حسینی که می‌خواهند نجف تا کربلا را با پای پیاده بپیمایند معمولا سه روز و دو شب در راه خواهند بود که ممکن است در طول مسیر به دلیل استفاده از غذاهای متنوع، دچار مسمومیت غذایی شوند.

حسین علی زراعتی که به مدت ۲۵ سال خادم مسجد مقدس جمکران است در پیاده‌روی اربعین سال گذشته و در روز دوم پیاده‌روی دچار مسمومیت می‌شود که به گفته خودش این مسمومیت آن‌قدر شدید بود که توان تکان خوردن را نداشته و به شدت بی رمق شده بود تا آنجا که خود و همراهانش امیدی به بهبودی وی نداشتند.

یکی از همراهان آقای زراعتی با خود عرق نعنا داشت که مقداری از آن را به وی داد و همین نوشیدنی موجب سرحال شدن زراعتی شد و بعد از نیم ساعت توانست به شرایط عادی خود بازگردد و مسیر پیاده‌روی را در پیش بگیرد.

زراعتی ۵۸ ساله بعد از آنکه به حرم اباعبدالله الحسین(ع) می‌رسد، نذر می‌کند به جهت آن‌که سلامتی‌اش را به دست آورده بود و توانست به حرم امام حسین(ع) مشرف شود در مراسم اربعین سال آینده برای خدمت به زائران سیدالشهدا(ع) انواع عرقیجات را فراهم و در مسیر پیاده‌روی اربعین به زائران ارائه کند.

زراعتی که اهل جوشقان قالی شهرستان کاشان است در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به کربلای معلی، اظهار داشت: خدا را شاکرم که امسال این توفیق را داشته‌ام تا در این مراسم حضور پیدا کنم و این بار نه تنها زائر بلکه خادم زائران امام حسین(ع) باشم.

وی با بیان اینکه بیش از ۴ هزار لیتر انواع عرقیجات گیاهی را برای ارائه به زائران سیدالشهدا(ع) آورده‌ایم عنوان کرد: این مقدار شامل انواع مختلف عرقیجات شامل کاسنی، بیدمشک، خارشتر، آویشن، هل و دارچین است که در مجموع می‌توان گفت این عرقیجات مسمومیت‌های غذایی را خنثی می‌کند.

این خادم مسجد مقدس جمکران، گفت: بسیاری از زائران ایرانی که به موکب مسجد مقدس جمکران می‌رسند و با این عرقیجات مواجه می‌شوند از آن استقبال می‌کنند و ما نیز اطلاعات مختصری از خواص دارویی هر کدام از این انواع عرقیجات به آن‌ها ارائه می‌دهیم.

وی افزود: برنامه ما در موکب مسجد مقدس جمکران بدین گونه است که از ساعت ۵ عصر تا ۱۰ صبح هر روز به زائران چای هل و دارچین و از ساعت ده صبح تا ۴ عصر نیز عرق کاسنی می‌دهیم و بیش از یک‌هفته‌ای است که این برنامه همچنان ارائه دارد و سایر عرقیجات نیز به صورت مستمر در طول روز ارائه می‌شود.

خبرنگار: مهدی بخشی سورکی