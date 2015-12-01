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۱۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۲۵

همراهی شبکه قرآن سیما با «دلدادگان حسینی»

همراهی شبکه قرآن سیما با «دلدادگان حسینی»

ویژه برنامه «دلدادگان حسینی» به مناسبت اربعین حسینی روی آنتن شبکه قرآن سیما می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «دلدادگان حسینی» عنوان ویژه برنامه شبکه قرآن سیما در روز اربعین است که چهارشنبه ۱۱ آذر از ساعت ۹ صبح تا اذان ظهر به صورت زنده و مستقیم از صحن مطهر امامزاده صالح (ع) روی آنتن خواهد رفت.

حجت الاسلام والمسلمین غضنفری و میرلوحی از استادان حوزه و دانشگاه مهمانان این برنامه هستند که در خصوص جایگاه و اهمیت اربعین در تاریخ عاشورا و بررسی راهپیمایی شیعیان در کربلای معلی به گفتگو خواهند پرداخت.

 همچنین شعرخوانی شاعر اهل بیت (ع) سید مصطفی محدثی خراسانی، مرثیه سرایی شهروز حبیبی و ارتباط زنده و مستقیم و پخش تصاویر راهپیمایی عاشقان اباعبدالله (ع) از دیگر بخش های «دلدادگان حسینی» است.

«دلدادگان حسینی» به تهیه کنندگی بیژن محمدی در گروه مناسبت ها و مسابقات شبکه قرآن سیما تولید شده است.

کد مطلب 2988232
محیا رضایی کلانتری

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