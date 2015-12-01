همراهی شبکه قرآن سیما با «دلدادگان حسینی»

به گزارش خبرگزاری مهر، «دلدادگان حسینی» عنوان ویژه برنامه شبکه قرآن سیما در روز اربعین است که چهارشنبه ۱۱ آذر از ساعت ۹ صبح تا اذان ظهر به صورت زنده و مستقیم از صحن مطهر امامزاده صالح (ع) روی آنتن خواهد رفت.

حجت الاسلام والمسلمین غضنفری و میرلوحی از استادان حوزه و دانشگاه مهمانان این برنامه هستند که در خصوص جایگاه و اهمیت اربعین در تاریخ عاشورا و بررسی راهپیمایی شیعیان در کربلای معلی به گفتگو خواهند پرداخت.

همچنین شعرخوانی شاعر اهل بیت (ع) سید مصطفی محدثی خراسانی، مرثیه سرایی شهروز حبیبی و ارتباط زنده و مستقیم و پخش تصاویر راهپیمایی عاشقان اباعبدالله (ع) از دیگر بخش های «دلدادگان حسینی» است.

«دلدادگان حسینی» به تهیه کنندگی بیژن محمدی در گروه مناسبت ها و مسابقات شبکه قرآن سیما تولید شده است.