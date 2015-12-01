احمدی نژاد جاداشت برکنار شود/فضای شیراز را من تغییر دادم

به گزارش خبرنگار مهر، علی مطهری عصر سه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند با انتقاد از ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات مدعی شد: ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات مستند قانونی ندارد و باید پیگیری های لازم انجام شود و مقاومت کرد.

وی سپس در خصوص زندانی های سیاسی در کشور گفت: این زندانی ها در شرایط بدی نیستند و از نظر بهداشتی و درمانی به آنها رسیدگی می شود.

مطهری سپس با اشاره به دستگیری چند تن از روزنامه نگاران نفوذی دشمن گفت: با اصل بازداشت اگر مدارک و مستنداتی وجود داشت مخالف نیستم ولی با وجود وزارت اطلاعات نباید اطلاعات سپاه این کار را انجام دهد.

کلمه نفوذ نباید بهانه ای برای دستگیری ها باشد

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اطلاعات سپاه باید در حوزه گروه های مسلحانه کار کند، ادامه داد: کلمه نفوذ نباید بهانه ای برای دستگیری ها باشد چراکه ممکن است عده ای بخواهند فضا را قبل از انتخابات اسفند ماه متشنج کنند.

وی با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه در دستگیری های اخیر گفت: قوه قضائیه به طور کلی در این گونه مسائل تعطیل است.

مطهری همچنین با تاکید بر اینکه دسته بندی های سیاسی اصلاح طلبی و اصول گرایی را قبول ندارم، ادامه داد: دیواری بین اصلاح طلبی و اصول گرایی قائل نیستم و این نوع دسته ‌بندی‌ ها را قبول ندارم و در این دوره هم به عنوان نماینده مستقل در انتخابات شرکت خواهم کرد.

وی با اشاره به اینکه رئیس دولت قبلی کار شکنی می کرد، گفت: احمدی نژاد جا داشت استیضاح و برکنار شود ولی شرایط حاکم در آن زمان این اجازه را نداد.

سران فتنه در خارج از کشور هستند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سران فتنه در خارج از کشور هستند، افزود: اگر هم فرض کنیم که سران فتنه دو کاندیدای سال ۸۸ هستند پس باید در آن صورت به وضعیت رئیس جمهور دولت گذشته و نیز برخی نهادهای دیگر نیز رسیدگی کرد.

مطهری با تاکید بر اینکه فضای شیراز را من تغییر دادم، ابراز داشت: در برابر گروه‌ های فشار باید مقاومت کرد و با آن‌ ها برخورد کرد چراکه این تحرکات به جای کمک، به انقلاب آسیب می ‌زند.

وی در همین خصوص با اشاره به اینکه کاری که در شیراز انجام شد فضای استان فارس را به طور کلی تغییر داد، افزود: در گذشته اگر کسی را برای سخنرانی به شیراز دعوت می کردند باید از سپاه و امام جمعه مجوز می گرفتند که این پیگیری به عمل آمد و این رویه تغییر یافت و همچنین استاندار فارس نیز برای همین کوتاهی برکنار شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی سپس در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اظهار داشت: بهترین قانون اساسی را داریم ولی در برخی مواقع به درستی این قانون اجرا نمی شود.

وی با بیان اینکه حقوق شهروندی در قانون به خوبی ذکر شده است، افزود: قانون اساسی کشور ما دموکراتیک است و اگر در برخی از موضوعات هم نیاز به اصلاح باشد این وظیفه مجلس خبرگان است.