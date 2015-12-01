پوتین در مذاکرات هسته ای کره شمالی نقش فعالانه تری داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، رئیس جمهور کره جنوبی امروز در اظهاراتی از همتای روسی خود خواست تا در راستای احیای مذاکرات هسته ای با کره شمالی نقش فعالانه تری را ایفا کند.

«پارک گئون های» رئیس جمهور کره جنوبی از «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه خواست تا از تلاش های «سئول» برای حل و فصل مسأله فعالیت های هسته ای کره شمالی حمایت کند.

وی در ادامه بر لزوم از سرگیری مذاکرات شش جانبه در این خصوص تأکید کرد و آن را گامی مثبت در راستای برقراری آرامش و ثبات در شبه جزیره کره خواند.

گفتنی است، کشورهای آمریکا، ژاپن، کره جنوبی، روسیه و چین از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ میلادی با کره شمالی در مذاکرات خلع سلاح هسته ای شبه جزیره کره شرکت کردند، اما «پیونگ یانگ» به دنبال ادامه تهدیدات واشنگتن نهایتاً اعلام کرد که از مذاکرات مذکور کناره گیری می کند.