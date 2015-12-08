  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۲۵

با انعقاد تفاهم نامه ای صورت می گیرد؛

همکاری دانشگاه آزاد و شورای مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی

همکاری دانشگاه آزاد و شورای مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی

تبریز - دانشگاه آزاداسلامی و دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه در راستای توسعه همكاری های دوجانبه توسط سید جواد انگجی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و تبریز و محمدعلی نصرتی مشاورعالی استاندار به عنوان نماینده دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی به امضا رسیده است.

ارتقا مشاركت و نیل به اهداف مشترك در جهت تحقق اجتماعی كردن امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها از طریق اجرای برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد، آموزش مهارت های زندگی، بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی، امیدواری و اعتماداجتماعی از مهمترین محورهای این تفاهم نامه است.

بنا بر اعلام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اتخاذ تمهیدات مناسب در راستای بهره گیری از ظرفیت های موجود علمی، تحقیقاتی و تشكل های دانشجویی برای اجرای برنامه های مصوب ستاد در عرصه های آموزش، پیشگیری، اطلاع رسانی، درمان اعتیاد، توانمندسازی و كاهش آسیب های ناشی از اعتیاد دربین دانشجویان از مفاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد و شورای مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی است.

انگجی اقدام مشترك در راستای تولید و چاپ منابع علمی وآموزشی، اجرای شیوع شناسی اعتیاد در دانشگاه، تشكیل بانك اطلاعات در عرصه پیشگیری، همكاری در طراحی و برگزاری كارگاه های آموزشی و همایش های مرتبط، برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها و حمایت از پایان نامه های تحصیلی در مقاطع كارشناسی ارشد و دكترا را از دیگر مفاد این تفاهم نامه برشمرد.

کد مطلب 2994675

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه