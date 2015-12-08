به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه در راستای توسعه همكاری های دوجانبه توسط سید جواد انگجی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و تبریز و محمدعلی نصرتی مشاورعالی استاندار به عنوان نماینده دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی به امضا رسیده است.

ارتقا مشاركت و نیل به اهداف مشترك در جهت تحقق اجتماعی كردن امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ها از طریق اجرای برنامه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اعتیاد، آموزش مهارت های زندگی، بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی، امیدواری و اعتماداجتماعی از مهمترین محورهای این تفاهم نامه است.

بنا بر اعلام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اتخاذ تمهیدات مناسب در راستای بهره گیری از ظرفیت های موجود علمی، تحقیقاتی و تشكل های دانشجویی برای اجرای برنامه های مصوب ستاد در عرصه های آموزش، پیشگیری، اطلاع رسانی، درمان اعتیاد، توانمندسازی و كاهش آسیب های ناشی از اعتیاد دربین دانشجویان از مفاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد و شورای مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی است.

انگجی اقدام مشترك در راستای تولید و چاپ منابع علمی وآموزشی، اجرای شیوع شناسی اعتیاد در دانشگاه، تشكیل بانك اطلاعات در عرصه پیشگیری، همكاری در طراحی و برگزاری كارگاه های آموزشی و همایش های مرتبط، برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها و حمایت از پایان نامه های تحصیلی در مقاطع كارشناسی ارشد و دكترا را از دیگر مفاد این تفاهم نامه برشمرد.