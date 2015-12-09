تفاوت ۲۵.۷ درصدی عوارض ریل و جاده/حق دسترسی به ریل باید کاهش یابد

محسن پورسیدآقایی در گفتگو با مهر با اشاره به سیاست کاهش حق دسترسی به شبکه ریلی در حمل بار داخلی، گفت: یکی از الزامات اصلی برای رقابت پذیری بیشتر حمل بار و افزایش جذابیت سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه ناوگان، کاهش حق دسترسی به شبکه زیربنایی ریلی است.

وی با بیان اینکه شرکت راه آهن در دوسال گذشته سعی کرده که حق دسترسی به ریل را کاهش دهد، افزود: کاهش بیشتر حق دسترسی شبکه زیربنایی باوجود فشار به منابع مالی شرکت راه آهن، در دستور کار قرار دارد تا در سال‌های آینده این موضوع بتواند، حجم حمل و نقل بار را در بخش ریلی افزایش دهد.

مدیرعامل شرکت راه آهن با اعلام اینکه باوجود تلاش‌های انجام شده برای کاهش حق دسترسی شبکه زیربنایی ریلی، هنوز اختلافات زیادی بین ریل و جاده در مقایسه عوارض استفاده از شبکه زیربنایی وجود دارد، اظهار داشت: تلاش‌هایی برای نزدیک تر شدن حق عوارض استفاده از شبکه زیربنایی بین ریل و جاده در حال انجام است تا قدرت رقابت پذیری حمل بار ریلی نسبت به جاده افزایش پیدا کند.

پورسیدآقایی با اشاره به عملکرد ۵ ماهه ابتدای امسال، گفت: در این مدت عوارض استفاده از شبکه زیربنایی ریلی به ۲۸.۷ درصد رسید در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۳۱ درصد بود، همچنین این رقم درسال ۱۳۹۲ به ۳۹.۶ درصد رسیده بود.

وی با بیان اینکه عوارض استفاده از جاده برای کامیون در سال‌های اخیر تغییری نداشته است، افزود: از سال ۱۳۸۸ تاکنون، عوارض کامیون‌ها برای عبور از جاده تغییری نداشته و در حدود ۳ درصد است و همچنان تفاوت عوارض ۲۵.۷ درصدی بین جاده و ریل وجود دارد.