به گزارش خبرنگار مهر محمد اله داد صبح پنجشنبه در حاشیه سفر به اسفراین در گفت‌وگو با رسانه ها با اشاره به دستاوردهای اجرای طرح «مهتاب» در نقاط مختلف کشور اظهار کرد: مشکلات بیش از یک میلیون کنتور مشترکان برق در چارچوب این طرح شناسایی و برطرف شده است.

وی افزود: طرح مهتاب با هدف ارتقای کیفیت خدمات برق، ساماندهی نظام اندازه گیری مصرف و مقابله با تخلفات مرتبط با کنتور و انشعاب های غیرمجاز در حال اجراست.

اله داد بیان کرد: همچنین با اجرای برنامه های نظارتی، بازرسی های میدانی و بهره گیری از ظرفیت های فنی، بیش از ۴۰ هزار کنتور دستکاری شده شناسایی شده است.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: شناسایی و اصلاح تخلفات مرتبط با لوازم اندازه گیری، علاوه بر کاهش تلفات شبکه برق، از تضییع حقوق مشترکان قانون مدار جلوگیری کرده و به افزایش پایداری شبکه کمک می کند.

اله داد با بیان اینکه طرح مهتاب از برنامه های مهم صنعت برق برای ارتقای کیفیت خدمات رسانی و ساماندهی وضعیت اندازه گیری مصرف است، گفت: اجرای مستمر این طرح، زمینه مدیریت بهتر مصرف برق، افزایش دقت در قرائت کنتورها و صدور قبوض و همچنین توزیع عادلانه تر منابع برق را فراهم می کند.