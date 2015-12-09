رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اظهارات ترامپ را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پل رایان رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در نشست اخیر این کنگره سخنان دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری را محکوم کرد.

ترامپ گفته بود مسلمانان حق ندارند وارد کشور آمریکا شوند. او به شبکه آمریکایی ای.بی.سی گفت ممنوع کردن ورود مسلمانان به آمریکا موجه است چرا که آمریکا با افراط گرایان مسلمان که از جمله تیراندازی در ایالت کالیفرنیا را مرتکب شدند، در جنگ است.

رایان سخنان ترامپ را غیر قابل قبول و زشت خواند و گفت این سیاست به هیچ وجه از سوی احزاب آمریکایی دنبال نمی شود. به گفته پل رایان آزادی مذهبی یک اصل اساسی قانون اساسی این کشور است و صحبت های نامزد جمهوری خواه به شدت محکوم است.

مایکل مک کال رییس جمهوری خواه کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان نیز در سخنرانی خود در دانشگاه دفاع ملی بخشهایی از نامه محرمانه مرکز ملی ضد تروریسم به کنگره را خواند که تایید کرده عوامل مرتبط با گروههای تروریست در سوریه قصد دارند از طریق برنامه اسکان پناهجویان به داخل آمریکا نفوذ کنند.

این در حالی است که بسیاری از گروههای حقوق بشر ترامپ را با هیتلر مقایسه کرده و در شعارهای خود میلیاردر نیویورکی را دارای افکار افراطی خوانده اند.