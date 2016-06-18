«رایان»: در حمایت از ترامپ به وجدان خود رجوع کنید

به گزارش خبرگزاری مهر، «پل رایان» سخنگوی مجلس نمایندگان و از اعضای برجسته حزب جمهوریخواه آمریکا در مصاحبه با خبرگزاری «ان بی سی» اعلام کرد که اعضای این حزب در تصمیم گیری برای حمایت از «دونالد ترامپ» نامزد احتمالا نهایی جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶، باید از وجدان خود تبعیت کنند.

وی در این باره گفت: آخرین حرفی که ممکن است به دیگران بزنم این است که بر خلاف وجدان خود عمل کنند و این کاریست که انجام نمی دهم.

این اعلام نظر از سوی مردی که یکی از کلیدی ترین پست های سیاسی آمریکا را دارد و یک هفته پیش علیرغم همه اختلاف نظرهایی که با ترامپ بر سر مواضع افراطی وی داشت، از نامزدی او در انتخابات حمایت کرد، نشان از تداوم تردیدهای بزرگان حزب جمهوریخواه نسبت به ترامپ دارد.

ناگفته نماند که امسال هر ۲۴۷ کرسی جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان آمریکا مورد رقابت قرار می گیرد و این حزب گزافه گویی های ترامپ در خصوص مهاجران و مسلمانان را تهدیدی بر امکان تداوم کنترل خود بر هر دو مجلس نمایندگان و سنا می داند.