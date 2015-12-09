شناسایی۲۸۰ بیمار مبتلابه ایدز درگیلان/زنان بیشترین مبتلایان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی گیلان در همایش یک روزه «روز جهانی ایدز» که عصر چهارشنبه در مجتمع فارابی صومعه سرا برگزار شد، با اشاره به تاریخچه شناخت این ویروس گفت: از زمان شناسایی این بیماری در جهان سه دوران وجود دارد.

سید محمود رضوانی با بیان اینکه در دو دوره اول و دوم دنیا در خواب و این ویروس بیدار بود، تصریح کرد: خوشبختانه در دوره سوم دنیا با خطر گسترش این ویروس آشنا شد و برای مقابله با آن به پا خاست.

افزایش چهار برابری مبتلایان به ویروس ایدز ظرف مدت ۱۵ سال

وی آمار مبتلایان به این ویروس در دنیا را ۷۹ میلیون نفر اعلام کرد و افزود: متاسفانه با توجه به سرعت انتقال این بیماری ظرف مدت ۱۵ سال تعداد مبتلایان به آن چهار برابر افزایش یافته است.

مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به ویژگی های ویروس ایدز گفت: این ویروس غولی نیست که تاکنون از آن نام برده می شد بلکه با ابتدایی ترین راه یعنی استفاده از یک چراغ الکلی هم ابتلا به آن قابل پیشگیری است.

وی راه های انتقال این ویروس را تماس خونی و جنسی عنوان و تصریح کرد: در سال های گذشته بیشترین خطر انتقال این ویروس از طریق فرآورده های خونی، اعتیاد تزریقی و اهدای عضو بود اما هم اکنون شایع ترین راه انتقال آن در دنیا تماس جنسی و تعدد شرکای جنسی است.

رضوانی با بیان اینکه اولین فرد مبتلا به این ویروس در ایران در سال ۶۶ بر اثر تزریق فاکتور آلوده به HIV شناسایی شد، گفت: در حال حاضر با توجه به بانک اطلاعات خون، انتقال از طریق تزریق خون جزء معدود راه های انتقال این ویروس در ایران است.

حضور ۳۰ درصد مبتلایان به HIV منطقه مدیترانه در ایران

مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه با بیان اینکه ۳۰ درصد از مبتلایان به ویروس HIV در منطقه مدیترانه در ایران هستند، تصریح کرد: یکی از روش های اصلی انتقال این بیماری در کشور در سال های اخیر تماس های جنسی غیرمتعارف است.

وی بیماری های آمیزشی را یکی دیگر از نماد های ویروس HIV دانست و افزود: متاسفانه رشد این بیماری در ایران روند صعودی داشته و فقط در شش ماهه ابتدایی امسال، ۴۰ درصد آلودگی ها از طریق بیماری های آمیزشی انتقال یافته است.

رضوانی با اشاره به شناسایی بیش از ۹۰ هزار فرد مبتلا به ویروس HIV در ایران، تأکید کرد: ۲۸۰ نفر از این افراد در استان گیلان شناسایی شده اند.

وی از شناسایی ۱۸ فرد مبتلا به HIV در سال ۹۳ در گیلان خبر داد و گفت: مهم ترین راه انتقال این بیماری در سطح استان، رفتارهای جنسی پر خطر شناخته شده است.

رضوانی خاطرنشان کرد: متاسفانه زنان نسبت به مردان در استان گیلان سهم بیشتری در ابتلا به این ویروس دارند.

وی با بیان اینکه ۷۵ درصد مبتلایان به این ویروس در سال ۲۰۱۳ میلادی در ۱۵ کشور جهان زندگی می کردند، افزود: نوجوانان و جوانان بیشترین گروه سنی در معرض ابتلا به این ویروس بوده که در سال ۲۰۱۲ به ۳۹ درصد افزایش یافته اند.

مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم پزشکی گیلان خاطرنشان کرد: متاسفانه نوجوانان و جوانان ما بیشتر رفتارهای خود را اول از همسالان، فضای مجازی و در آخر از خانواده می آموزند.

افزایش ده برابری ایدز در بین زنان ایران در یک دهه گذشته

فرماندار صومعه سرا نیز در این همایش، بیماری ایدز را از منظر جامعه شناسی بررسی کرد و گفت: ایدز یک بیماری اجتماعی، فرهنگی و بیولوژیکی است.

حسین اسماعیل پور با بیان اینکه امروز ایدز به یک معضل جهانی تبدیل شده تصریح کرد: متاسفانه اکثر افرادی که به این ویروس مبتلا هستند در بین قشر نوجوان و جوان جامعه قرار دارند.

وی سن مبتلایان به ویروس ایدز را ۱۶ سالگی عنوان و خاطرنشان کرد: این ویروس در سال های اخیر به یک فاجعه تبدیل شده و برای مقابله با آن به یک عزم ملی نیاز است.

فرماندار صومعه سرا یکی از دلایل افزایش ایدز در بین زنان را دلایل زیستی برشمرد و افزود: متاسفانه در یک دهه اخیر زنان جامعه ایرانی از نظر نظام ارزشی و اسلامی تغییر کرده و این خود دلیل افزایش ۱۰ برابری مبتلایان این ویروس در بین زنان بوده است.

وی ادامه داد: اعتیاد و روابط جنسی نامشخص و دور از عرف اسلامی دو دلیل اصلی ابتلا به این ویروس در ایران است که موجب رشد ۳۳ درصدی این بیماری در کشور شده است.

اسماعیل پور توجه به نهاد خانواده و تعلیم و تربیت را دو راهکار مهم و اصلی مقابله با انتقال این ویروس در جامعه ایرانی برشمرد و افزود: نهاد خانواده می تواند در همین راستا به تعلیم و تربیت مذهبی و فرهنگی فرزندان خود توجه ویژه داشته باشد.

وی گفت: سازمان های مردم نهاد و شبکه های بهداشت و درمان جزء دستگاه هایی هستند که در مقابله و پیشگیری از انتقال این ویروس در سطح جامعه نقش آفرینی می کنند.

در سال های اخیر کشورهایی همانند تایلند، استرالیا و نیجریه که بیشترین تعداد مبتلایان به این ویروس را داشتند با استفاده از راهکارهایی که بخشی از آن برگرفته از دستورات و احکام اسلامی همانند توجه به نهاد خانواده و نداشتن روابط جنسی خارج از عرف بوده توانسته اند پیشرفت های قابل ملاحظه ای در زمینه مقابله با این ویروس به دست آورند.

متاسفانه طی سال های گذشته در ایران با رشد انتقال این ویروس در جامعه به ویژه در بین قشر نوجوان و جوان آمار مبتلایان به ایدز افزایش یافته است.