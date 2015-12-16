ارائه لایحه بر عهده شهرداری است/از تفکیک وظایف استقبال می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدی با بیان اینکه از طرح تفکیک ماموریت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در شورای شهر استقبال می‌کنیم، گفت: ارائه لایحه به شورای اسلامي شهر تهران بر عهده شهرداری است و سازمان فرهنگی هنری در این موضوع امكان اقدام ندارد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران لایحه تفکیک ماموریت‌های اجتماعی و فرهنگی در شهرداری را به شورای اسلامي شهر ارائه نداده است، گفت: اساسا سازمان‌ها، شرکت‌ها و مناطق تابع شهرداری تهران امکان ارائه لایحه به شورای اسلامي شهر را ندارند و این موضوع بر عهده شهرداری است.

وی افزود: در جلسه شورای شهر تهران که در تاریخ ۲۶ مرداد برگزار شد بررسی یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه تفکیک مأموریت‌های ‌فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی و تفریحی در شهرداری تهران» در دستور کار اعضا قرار گرفت که در نهایت مقرر شد این طرح به صورت عادی در شورا بررسی شود.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ادامه تصریح کرد: مجموعه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به اهمیت و الزام تفکیک وظایف فرهنگی و اجتماعی در شهرداری تهران معتقد است و از این موضوع استقبال می‌کند و رئیس سازمان نیز در جلسات مختلف به این مهم اشاره داشته‌ است.