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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷

هوای ۶ شهر خوزستان در وضعیت قرمز آلودگی قرار گرفت

هوای ۶ شهر خوزستان در وضعیت قرمز آلودگی قرار گرفت

اهواز - سامانه پایش کیفی هوای کشور اعلام کرد: شاخص هوای ۶ شهر استان خوزستان به دلیل آلودگی بالا در وضعیت قرمز و ناسالم قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام این سامانه در ساعت ۸ دوشنبه ۱۶ شهریورماه، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه گیری ذرات ۲.۵ میکرون در ایستگاه های دزفول با ۱۵۱، شوشتر با ۱۵۳، سوسنگرد با ۱۵۳، ایستگاه اداره کل هواشناسی خوزستان در اهواز با ۱۵۷، ماهشهر با ۱۵۳ و آبادان با ۱۵۳ میکروگرم بر مترمکعب بوده است که نشان دهنده قرار گرفتن هوای این شهرها در وضعیت ناسالم و قرمز است.

این سامانه افزود: هوای شهرهای گتوند، شادگان، بهبهان و ملاثانی نیز بر اساس اندازه گیری ذرات ۲.۵ میکرون در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس و نارنجی قرار دارد.

هوای شهرهای هفتکل، آغاجاری، اندیکا و دزپارت در وضعیت قابل قبول قرار گرفته و متاسفانه هوای هیچ کدام از شهرهای استان در وضعیت پاک نیست.

کد مطلب 6939739

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