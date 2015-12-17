دولت نیجریه وابسته به عربستان است/قرن ۲۱، قرن گسترش فرهنگ شیعه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد حسینی قزوینی ظهر پنج شنبه در هفتمین همایش سراسری سیره علوی با بیان اینکه ما هر چه بیشتر فرهنگ اهل بیت را در سطح بین الملل منتشر کنیم برای دشمنان دین، قرآن و اهل بیت و در راس آن وهابیت جایی نمی ماند اظهار داشت: جوانانی که جذب وهابیت به ویژه وهابیت تکفیری می شوند به خاطر پرکردن خلا مذهبی است که در وجود خود احساس می کنند.

قرن ۲۱ قرن گسترش فرهنگ شیعه است

وی به تجربه های به دست آمده از سفر های خود به کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: دو سال قبل ۴۰ روز در آمریکا بودم و در مراکز مختلف سخنرانی داشتم در جلسه ای همه اتفاق نظر داشتند قرن ۲۱ قرن گسترش فرهنگ شیعه است.

مدیر شبکه جهانی ولایت و عضو هیئت امنای بنیاد غدیر با بیان اینکه جوانان مسیحی از رفتن به کلیسا و از شنیدن سخنان متناقض روحانیون مسیحی خسته شده اند و به دنبال پر کردن خلاء فکری خود هستند گفت: قرن ۲۱ قرن گسترش فرهنگ اهل بیت و شیعه است.

آیت الله حسینی قزوینی بیان داشت: در آلمان ۲۴۵ مرکز اسلامی شیعه ثبت شده وجود دارد که نشان از استقبال مردم از فرهنگ اهل بیت است.

نشر فرهنگ اهل بیت در شبکه جهانی ولایت

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کشتار مسلمانان نیجریه اظهار داشت: علامه زکزاکی از دوستان نزدیک ماست در یکی از شبکه های وابسته به عربستان شبکه وصال اعتراف کردند که این روحانی ۲۵ میلیون شیعه در نیجریه، نیجر و سومالی پرورش داده است.

مدیر شبکه جهانی ولایت و عضو هیئت امنای بنیاد غدیر با بیان اینکه در همایش اربعین امسال هشت میلیون نفر با ۱۸۰ کیلومتر پیاده روی در حسینه بقیه الله نیجریه حضور پیدا کردند گفت: در جلسه ای که چند شب گذشته با طلاب نیجریه داشتیم راهکارهای نشر بیشتر فرهنگ اهل بیت مطرح شد و تصمیم گرفتیم در شبکه جهانی ولایت که در پنج قاره پخش می شود هر شب به مدت دو ساعت به زبان رسمی نیجر و نیجریه برای نشر فرهنگ اهل بیت برنامه داشته باشیم.

آیت الله حسینی قزوینی با بیان اینکه نیجریه ۱۹۰ میلیون نفر جمعیت دارد و پردرآمدترین کشور آفریقا است عنوان کرد: دشمنان از راهپیمایی هشت میلیونی روز اربعین و روز قدس به وحشت افتادند.

دولت کنونی نیجریه وابسته به عربستان است

وی با اشاره به اینکه در روز قدس علامه زکزاکی دو فرزندش را از دست داد ولی در این چند ماه آمار شیعیان نیجریه از هفت میلیون به ۲۵ میلیون رسید گفت: یقین بدانید دولت کنونی نیجریه وابسته به عربستان بوده و ارتباط تنگاتنگی با ملک سلمان دارد.

مدیر شبکه جهانی ولایت و عضو هیئت امنای بنیاد غدیر تاکید کرد: خون این ۸۰۰ شهید، مردم ۱۹۰ میلیونی نیجریه را به حرکت در می آورد و پایه های وهابیت تکفیری را در ۴۹ کشور آفریقا به لرزه در می آید.

آیت الله حسینی قزوینی با بیان اینکه چند ماه دیگر خواهید دید آمار کسانی که به اهل بیت گرایش دارند از مرز ۱۰۰ میلیون نفر تجاورز می کند گفت: پیامی که زکزاکی این بود امروز ده ها میلیون از شیعیان در آفریقا منتظر آمدن مهدی(عج) و جان فشانی در رکاب ایشان هستند.

لزوم گرفتن همدلی و همزبانی از سنت سیره علوی

وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با مسائل سیره امام علی(ع) و نقش آن در همدلی و همزبانی گفت: اگر کسی ادعا کند می خواهد به سیره علوی عمل کند ادعایی باطل است کسی توانایی عمل به سیره علوی را ندارد.

مدیر شبکه جهانی ولایت و عضو هیئت امنای بنیاد غدیر با تاکید بر اینکه امام علی(ع) در نامه به فرماندار بصره می فرماید هر ملتی امامی دارد که باید به او اقتدا کرده و از نور علم او روشنایی بگیرد امام شما من هستم که از تمام ثروت دنیا دو پیراهن و دو نان جو بیشتر در زندگیم نیست شما را توان عمل به سیره من نیست لذا بیایید با تقوای خود مرا یاری کنید.

آیت الله حسین قزوینی با اشاره به نکاتی در خصوص همسویی با سیره علوی مطرح کرد و گفت: همدلی و همزبانی را از سنت ها و دستورالعمل های سیره علوی بگیریم.

لزوم متواضع بودن مسئولان در برابر مردم از دیدگاه امام علی(ع)

وی با تاکید بر اینکه به همه پژوهشگران توصیه می کنم هر ماه عهدنامه امام علی(ع) به مالک اشتر را مطالعه کنند گفت: همچنین از مسئولین استان می خواهم این عهدنامه را مرور کنند زیرا تاثیر بسزایی در زندگی آن ها دارد.

مدیر شبکه جهانی ولایت و عضو هیئت امنای بنیاد غدیر با اشاره به نامه ۵۳ امام علی(ع) در نهج البلاغه گفت: خدای عالم با مسئولین به شکلی برخورد می کند که او نسبت به بندگان و اگر توده مردم از مسئولی راضی باشند و او را دعا کنند بدانند خدای عالم هم از آن مسئول خوشنود است.

آیت الله حسینی قزوینی همچنین با اشاره به راهکارهای همدلی و همزبانی از دیگاه امام علی(ع) عنوان کرد: مدیریت فقط قاطع برخورد کردن نیست یک مدیر لایق ضمن اینکه در اجرای قانوقن قاطع است باید نرم بوده و با مردم مدارا کند و اگر بخواهد در همه امور سخت گیری کند زیردستان خود را از کار سرد کرده و کار از شیرازه متلاشی می شود.

وی با تاکید بر اینکه یکی از رموز موفقیت حاکم اسلامی از دیدگاه امام علی(ع) این است که در برابر مردم متواضع بوده و تکبر نداشته باشد گفت: این سخن امام علی مبنی بر اینکه حاکم باید با مردم گشاده رو بوده و در برخورد با آن ها لبخندش قطع نشود باید با طلا نوشته شود و باید در سردرب تمام ادارات نصب شود.

فرهنگ اهل بیت در دل ها نور ایجاد می کند

مدیر شبکه جهانی ولایت و عضو هیئت امنای بنیاد غدیر ادامه داد: همچنین امام علی(ع) در نامه ای به حاکم شهر مکه توصیه می کند دیدار عمومی ات را هر روز هم صبحگاهان و شامگاهان برگزار کن با مردم بنشین و با مشکلات آن ها آشنا شو و با پیشنهادات آن ها انس بگیر. لذا مدیران ما باید از این پیام های طلایی امام علی(ع) استفاده کنند.

آیت الله حسینی قزوینی با بیان اینکه مسئولی که دیدار عمومی ندارد از نظر امام علی(ع) نمره صفر دارد عنوان کرد: مسئولین باید در جلسات عمومی اطلاع رسانی و بصیرت افزایی کرده و در جلسات عمومی با روایتی از علی(ع) و اهل بیت سخنان خود را را آغاز کنند زیرا در این شرایط تاثیرگذاری سخن بالاتر خواهد رفت.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ اهل بیت در دل ها نور ایجاد می کند و این نورانیت ها تاثیرگذاری را در مخاطب چندین برابر بالا می برد گفت: مسئولین باید با اندیشمندان منطقه خود مذاکره کرده و از علم آن ها بهره ببرند و در حوزه های مدیریتی خود از آن استفاده کنند.

رسیدگی به حال مستمندان و طبقه آسیب پذیر جامعه از دیدگاه امام علی(ع)

مدیر شبکه جهانی ولایت و عضو هیئت امنای بنیاد غدیر بر مهربانی و دوستی با مردم از زبان امام علی(ع) تاکید کرد و گفت: ایشان به مالک می فرماید تلاش کن تمام وجودت مملو از محبت به توده مردم باشد مبادا رفتارت با مردم همانند یک درنده باشد و اثر سو در قلب مردم بگذاری.

آیت الله حسینی قزوینی تصریح کرد: امام علی(ع) خطاب به مسئولین گفت: وقتی با مقامات بالا ملاقات دارید دوست دارید چگونه با شما برخورد کنند لذا شما هم همانگونه با زیردستان خود برخورد کنید.

وی با بیان اینکه رسیدگی به حال مستمندان و طبقه آسیب پذیر جامعه از تاکیدات امام علی(ع) به مالک بوده است گفت: ایشان می فرماید تلاش کن با جامعه آسیب پذیر به بهترین وجه برخورد کنی و با تمام توان برای رفع مشکلات آن ها تلاش کنی.