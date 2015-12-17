مشکل اصلی شهر های ایران کپی برداری ناشیانه از طرح های خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر، استاد برنامه ریزی شهری دانشگاه علامه طباطبایی ظهر پنجشنبه در پنجمین نشست تخصصی مدیریت شهری که با موضوع «آسیب شناسی تحقق پذیری طرح های توسعه شهری با تاکید بر طرح های جامع و تفصیلی کلانشهر مشهد» در تالار همایش های دانشگاه امام رضا(ع) برگزار شد، اظهار کرد: از جمله مشکلات اصلی طرح های شهری در ایران نداشتن مبانی تئوریک، اعمال نظرهای غیر کارشناسی و کپی برداری های ناشیانه از برنامه ها و طرح های خارجی برای رشد و توسعه شهر است.

غلامرضا لطیفی با بیان اینکه شهر موجود زنده و دارای متغیرهای پنهانی است، افزود: برای موفقیت در برنامه ریزی شهری مشهد ابتدا باید شاخصه های تاریخی، اجتماعی و فرهنگی شهر مشهد مورد مطالعه و شناخت دقیق قرار بگیرد.

تاثیر قدرت افراد در تغییر طرح های شهری

یکی از اساتید دانشگاه مشهد نیز در این نشست ابراز کرد: از جمله مهمترین دلایل موفق نبودن طرح های جامع و تفصیلی در کشور نداشتن یک متولی مشخص و معین است.

ناصر محسنی افزود: از دیگر عوامل موفق نبودن طرح های شهری رویکرد برنامه و بودجه ای به این حوزه است که تنها به ارائه و نظارت بر طرح اکتفا شده و شرح خدمات طرح با تاکید بر برداشت های کالبدی مشخص می شود.

وی ادامه داد: متاسفانه در طرح ریزی های شهری توجه به تفاوت بافت های پر تراکم و کم تراکم داده نمی شود و طرح یکسانی برای آنها داده می شود.

این استاد دانشگاه در ادامه به تاثیر قدرت افراد در تغییر طرح های شهری اشاره کرد و گفت: به طور مثال زمانیکه یک پل یا جاده قرار است ساخته شود تنها به دلیل اینکه موقعیت مسکونی یک شهروند خاص را تحت تاثیر قرار می دهد دچار تحول و تغییرات چشمگیری می گردد.

نبود مدیریت یکپارچه در اجری طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد

مشاور طرح تفصیلی شهر مشهد نیز در این نشست با اشاره به هزینه های اجتماعی طرح عنوان کرد: مهمتر از هزینه ها و تراز مالی طرح جامع سوم مشهد توجه به شناخت داده و واقعیت های موجود هر پلاک و منطقه است بطوریکه اگر از این مهم غفلت شود با مقاومت شهروندان در روند تملک و اجرای طرح مواجه خواهیم شد.

مجسن صفاریان ادامه داد: از دیگر مشکلات اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر مشهد نبود مدیریت یکپارچه شهری است به طور مثال در حوزه مرکزی شهر که ۸۰۰ هکتار است شهرداری های پنج منطقه پنج، سه، هفت و هشت هستند که زمانیکه طرح به صورت یکپارچه به آنها ارائه می شود هر کدام مدل اجرایی خود و مشکلات خاص خود را در آن در نظر می گیرند.