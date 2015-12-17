داوطلبان خبرگان مدارک لازم را هنگام ثبت نام همراه داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی در پایان اولین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران گفت: همه امکانات و شرایط برای ثبت نام داوطلبان انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی فراهم شده است.

رئیس ستاد انتخابات کشور خطاب به نامزدهای انتخاباتی تاکید کرد: داوطلبان مدارک های لازم را همراه داشته باشند تا روند ثبت نام با سرعت صورت گیرد. . کسانیکه نمایندگان خود را می فرستند نیز نمایندگانشان باید وکالت نامه رسمی وجود داشته باشد.

وی همچنین با اشاه به ثبت نام از داوطلبان مجلس شورای اسلامی گفت: هیات های اجرایی این انتخابات روز شنبه تشکیل می شود و داوطلبان این انتخابات می توانند از ساعت 8 صبح روز شنبه برای ثبت نام به وزارت کشور و فرمانداری ها مراجعه کنند.