لاریجانی: مقابله با تروریسم نیاز به عزم جدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز (شنبه ۲۸ آذرماه) در کنفرانس خبری مشترک با ژرار لارشه رئیس مجلس سنای فرانسه که در ساختمان مشروطه مجلس شورای اسلامی برگزار شد، درباره مواضع فرانسه نسبت به سوریه اظهار داشت: فرانسه از دیگر کشورهای اروپایی بیشتر مستحق است تا در مورد تروریسم در منطقه فعال باشد، به دلیل اینکه در دوره های اخیر فاجعه مهم تروریستی در فرانسه رخ داد. امروز در دیدار با رئیس مجلس سنای فرانسه بحث های ما در مورد مبارزه با تروریسم ابعاد مختلف داشته و جدی بود.

وی افزود: رئیس مجلس سنای فرانسه و همکارش دیدگاه بسیار خوبی را مطرح کردند و بر این نکته تأکید شد که مقابله با تروریسم نیاز به عزم جدی دارد و باید ظرافت های واقع‌بینانه در این زمینه مورد توجه قرار گیرد؛ بحث های ما در این زمینه سازنده و رو به جلو بود.

رئیس مجلس گفت: امروز افتخار داریم که رئیس مجلس سنای فرانسه و همکارانش به ایران آمده و مذاکرات نسبتا مفصلی در زمینه همکاری های پارلمانی دو کشور، گسترش همکاری های اقتصادی و مسائل متنوع منطقه ای مطرح شد. این سفر، سفر بسیار مهمی است و می‌تواند در روابط دوجانبه پارلمانی و موضوعات مهم منطقه ای از جمله عراق و لبنان و به خصوص مشکل تروریسم مؤثر باشد.

لاریجانی ابراز امیدواری کرد که این سفر دارای دستاوردهای مهمی باشد و با توجه به سابقه ارتباطی دو کشور، زمینه ای برای همکاری‌های گسترده‌تر بین دو کشور را فراهم کند.