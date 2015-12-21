کمبود دارویی برای مقابله با آنفولانزا نداریم/ضعف در اطلاع رسانی

دکتر حسینعلی شهریاری در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در نشست اخیر کمیسیون گلایه خود را نسبت به تدابیر ضعیف برای پیشگیری از شیوع و سرایت آنفولانزا در استان سیستان و بلوچستان و دیگر نقاط کشور اعلام کردم.

وی افزود: باید تقصیر ها را پذیرفت در راه مقابله با آنفولانزا علی رغم روال هر ساله که در فصل سرما این بیماری به اوج خود می رسد کوتاهی هایی شده، اما با تلاش ها و همت صورت گرفته اکنون مدیریت لازم صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: در موضوع آنفولانزا با جان افراد سر و کار داریم و آموزش‌های خاصی باید در این زمینه داده می‌شد که به آن اهمیت داده نشده است.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اکنون در کنار تدابیر لازم برای جلوگیری از شیوع بیماری ها در راستای پیشگیری از آن نیز سیاست ها جدی در دستور کار قرار گرفته است.

گروه های سنی در معرض خطر واکسن آنفولانزا بزنند

دکتر شهریاری گروه های سنی کودکان زیر پنج سال، افراد بالای 60سال، افراد دیابتی و افراد دریافت کننده داروهای سرطانی را گروه های در معرض خطر دانست و گفت: این گروه های حتما واکسن آنفولانزا بزنند چرا که هنوز چند ماه دیگر تا پایان فصل سرما باقی مانده است.

وی افزود: با تلاش های صورت گرفته وزارت بهداشت، همدلی ایجاد شده تدابیر خوبی برای مقابله با آنفلوآنزا اندیشیده است اما موج دوم این بیماری همزمان با فصل سرما در راه بوده، لذا لازم است افرادی که زمینه بیماری و ضعف سیستم ایمنی بدن دارند واکسینه شوند، علی رغم این که الان زمان اثر بخشی واکسن گذشته، اما بهتر است بچه‌های شیرخوار و افراد سالخورده واکسینه شوند.

وی افزود: واکسن آنفلوآنزا به میزان کافی در کشور وجود دارد و مراکز بیمارستانی نیز آمادگی لازم را در این حوزه دارند، ضمن این که واکسن‌های موجود نیز باکیفیت بوده و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

نماینده مردم زاهدان تاکید کرد:باید توجه داشت قطعا این امکان وجود دارد که موج بیماری آنفلوآنزا در کشور دور بزند و ممکن است همه جای کشور شاهد شیوع بیماری باشیم و لذا باید مردم تمام حواس خود را برای پیشگیری به کار بگیرند.

پنج نفر در سیستان و بلوچستان بر اثر آنفولانزا جان خود را از دست داده اند

دکتر شهریاری با اشاره به شرایط استان اظهار داشت: بر اثر شیوع این بیماری تا کنون پنج نفر در استان جان خود را از دست داده اند که ضرورت هوشیاری و رعایت اصول بهداشتی را دو چندان می کند.

وی تاکید کرد: مردم نیز باید هوشیار باشند مخصوصا افراد کهنسال و کودکان که در معرض خطر بیشتر هستند اگر بیش از سه روز علائمی نظیر تهوع، سرفه و تب بالا را داشته باشند حتما باید به مراکز درمانی مراجعه کنند.