به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «جنگ ستارگان: نیرو بیدار میشود» بزرگترین افتتاحیه چهار روز آخر هفته تاریخ بریتانیا و ایرلند را به ثبت رساند. این فیلم پیش از این روز پنجشنبه هم رکورد بزرگترین روز افتتاحیه را شکسته بود.
فیلم جیجی آبرامز در باکسآفیس بریتانیا و ایرلند طی سه روز ۲۵.۳ میلیون پوند (۳۷.۷ میلیون دلار) فروخت و با فروش تخمینی ۷.۵ میلیون پوند (۱۱.۲ میلیون پوند) روز یکشنبه، مجموع فروش آخر هفته این فیلم به ۳۲.۸ میلیون پوند (۴۸.۹ میلیون دلار) میرسد. به این ترتیب رکورد «دنیای ژوراسیک» شکسته شد.
«نیرو بیدار میشود» ۲۳۸ میلیون دلار در ایالات متحده و ۲۷۹ میلیون دلار در باکسآفیس بینالمللی فروخته و به این ترتیب ۵۱۷ میلیون دلار در مجموع به دست آورده است.
این فیلم که نیمهشب چهارشنبه در بریتانیا و ایرلند اکران شد، در روز افتتاحیهاش ۹.۶ میلیون پوند (۱۴.۳ میلیون دلار) به دست آورد و رکورد شکست. در همان نیمهشب اول ۲.۴ میلیون پوند (۳.۵۸ میلیون دلار) بلیت فروخته شد و تمام رکوردهای قبلی را پایین آورد. بلیتهای این فیلم در ماه اکتبر به صورت آنلاین در دسترس هواداران قرار گرفتند و در ۲۴ ساعت اول بیش از ۲۰۰ هزار بلیت فروخته شد. پیش از اکران فیلم، در مجموع ۲ میلیون بلیت رزرو شد و به این ترتیب رکورد این بخش را هم شکست.
فروش ۸.۶ میلیون پوندی (۱۲.۸ میلیون دلار) دیروز بزرگترین رقم فروش یکشنبه تاریخ در بریتانیا و ایرلند بود و دو فیلم برتر در زمینه اکران سهروزه یعنی «اسکایفال» و «هری پاتر و یادگاران مرگ ۲» را کنار زد. بعد از تنها سه روز در بازار، این فیلم توانسته از فروش کل اولین فیلم «بازیهای گرسنگی»، «اسپایدرمن خارقالعاده ۲»، «مریخی»، «ترنسفورمرز» و «سریع و خشمگین ۶» عبور کند.
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