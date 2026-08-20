میزبانی کرمان برای مسابقات آزاد رینگی کیک‌ بوکسینگ قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت سلطانی ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اشاره به اهمیت نقش رسانه‌ها در همراهی با ورزش و جوانان استان کرمان، از برگزاری مسابقات آزاد رینگی کیک‌بوکسینگ قهرمانی کشور در کرمان خبر داد و گفت: این رقابت‌ها همزمان با هفته دولت، از اول تا پنجم شهریورماه در دو بخش بانوان و آقایان در سالن ورزشی فجر کرمان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مسابقات بانوان در مرحله نخست برگزار و پس از آن با برگزاری مراسم اختتامیه بانوان و افتتاحیه بخش آقایان، رقابت‌های مردان آغاز می‌شود، افزود: با توجه به آزاد بودن مسابقات و استقبال پیش‌بینی‌شده، برآورد اولیه ما حضور حدود ۲۰۰۰ ورزشکار، مربی و عوامل اجرایی رشته کیک‌بوکسینگ در کرمان است.

وی با اشاره به رفع برخی مشکلات زیرساختی این سالن در جریان برگزاری جام بین‌المللی تختی، اطمینان داد که شرایط برای میزبانی رویدادهای مختلف ورزشی اکنون بیش از گذشته فراهم است.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان با تاکید بر سیاست این اداره‌کل مبنی بر توسعه میزبانی رویدادهای ورزشی، اظهار داشت: امسال تلاش کرده‌ایم ورزش استان کرمان را به سمت رویدادمحوری هدایت کرده و میزبانی مسابقات ملی و بین‌المللی را افزایش دهیم.

وی گفت: برگزاری چنین رویدادهایی علاوه بر رشد ورزش قهرمانی، می‌تواند به فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری، اقتصادی و اجتماعی استان نیز کمک کند.

وی ادامه داد: کرمان دارای ظرفیت‌های فراوانی در حوزه‌های گردشگری، صنعت، اقتصاد و سرمایه‌گذاری است که برگزاری مسابقات ورزشی فرصتی مناسب برای معرفی این ظرفیت‌ها به هموطنان و جامعه بین‌المللی فراهم می‌آورد.

سلطانی، با اشاره به تاکید استاندار کرمان بر برگزاری رویدادهای اثرگذار، گفت: هدف ما برگزاری رویدادهایی است که ضمن ایجاد شور و نشاط اجتماعی، به رونق اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های گردشگری و معرفی بهتر استان کمک کند و حضور ورزشکاران و همراهان آن‌ها می‌تواند به رونق هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، رستوران‌ها و سایر اصناف یاری رساند.

وی با اشاره به افزایش درخواست‌های میزبانی مسابقات ورزشی در کرمان، از پیگیری موضوع میزبانی رویدادهای مختلف در رشته‌های کونگ‌فو، کاراته، دوومیدانی و سایر رشته‌ها علاوه بر مسابقات کیک‌بوکسینگ خبر داد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان کرمان با بیان اینکه در حوزه استعدادیابی، کرمان در آبان‌ماه میزبان المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشته تیراندازی با کمان خواهد بود تصریح کرد: وزارت ورزش و جوانان امسال ساختار مسابقات استعدادهای برتر را تغییر داده و بر روی ۱۲ رشته المپیکی مدال‌آور تمرکز کرده است و استان کرمان نیز میزبانی رشته تیراندازی با کمان را در این چارچوب بر عهده دارد.

سلطانی، همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای گسترده ورزش همگانی در استان کرمان خبر داد و گفت: برگزاری برنامه‌های پیاده‌روی و رویدادهای بزرگ همگانی، از جمله یک همایش بزرگ پیاده‌روی با حضور حدود ۲۰۰ هزار نفر در کرمان با حمایت اسپانسرها و جوایز مناسب، برای روزهای ۲۶ و ۲۷ مهرماه با پوشش زنده تلویزیونی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به حضور ورزشکاران کرمانی در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی ناگویا، ابراز امیدواری کرد که حدود ۲۰ ورزشکار کرمانی در این رویدادها حضور یافته و نمایندگان شایسته‌ای برای استان و کشور باشند.