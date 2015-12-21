طلاب حوزه علمیه قم در اعتراض به کشتار مسلمانان نیجریه تجمع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تجمع اعتراض آمیز طلاب و روحانیون حوزه علمیه قم نسبت به کشتار شیعیان و مسلمانان نیجریه قبل از ظهر دوشنبه در مدرسه فیضیه برگزار شد.

در این مراسم که با حضور گسترده طلاب برگزار شده بود، جمعی از علما و اساتید حوزه، آیت الله حسینی بوشهری مدیر حوزه‌های علمیه کشور، آیت الله سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه، آیت الله اعرافی مدیر جامعه المصطفی العالمیه حضور داشتند.

در ابتدای مراسم که تعدادی از طلاب خارجی حوزه علمیه قم و جامعه المصطفی العالمیه نیز حضور داشتند، حجت الاسلام شعیب محمد از شاگردان شیخ زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه و نماینده طلاب نیجریه در ایران سخنرانی کرد.

وحشت آل سعود از اتحاد در نیجریه

وی در سخنان خود به اهداف جنبش اسلامی در جهان اشاره کرد و گفت: ایجاد تحولات از مهمترین اهداف حرکت اسلامی است.

حجت الاسلام شعیب محمد تصریح کرد: دشمنان اسلام و نیز آل سعود از اسلامی شدن فرهنگ مردم نیجریه و نیز متحد شدن آنها می‌ترسد.

وی افزود: دشمنان اسلام در میان مسلمانان نفوذ کرده و هر کاری انجام می‌دهند تا جنبش و حرکت‌های اسلامی را بر هم بزنند.

نماینده طلاب نیجریه در ایران گفت: تعداد شیعیان در نیجریه در حال افزایش است و دشمنان اسلام از این هراس دارند و به این دلیل شیعیان و مسلمانان را کشتند، رهبر آنان را زندانی و خانه وی را به آتش کشیدند.

آیت الله علیرضا اعرافی از دیگر سخنرانان این مراسم بود که خواستار آزادی شیخ زکزاکی، ادای خسارت به آسیب دیدگان و بازسازی حسینیه بقیة الله در نیجریه شد.

وی از مسؤلان دولت جمهوری اسلامی، دستگاه دیپلماسی و علمای و مسؤلان دیگر بلاد اسلامی خواست تا با اقتدار از حقوق این مظلومان در نیجریه دفاع کنند.

گفتنی است نیروهای ارتش نیجریه روزهای شنبه و یکشنبه بیست و یکم و بیست و دوم آذرماه در چند حمله به حسینیه بقیه الله و منزل «شیخ ابراهیم زکزاکی» رهبر جنبش اسلامی نیجریه در شهر زاریا، صد‌ها تن از مسلمانان این کشور را به شهادت رساندند.