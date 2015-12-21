وزیر اطلاعات: حفظ اسرار و حفاظت از اطلاعات و اسناد ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی در افتتاحیه چهل و دومین مجمع عمومی مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشور ضمن تبریک امامت ولی الله العظم ارواحنا فداه، نقش دبیرخانه ها را در حرکت جمعی مثمرثمر دانست و گفت: جهت دهی محتوای کار در حرکت جمعی عملاً دبیرخانه ها هستند و هر چه دبیرخانه ها هوشمندتر عمل کنند مثمر ثمرتر و ضامن اجرای تصمیم های درست مدیران در سیستم مدیریت کشورخواهد بود.

علوی اولویت بندی، ساماندهی و نظم در امور دبیرخانه ها را ضروری دانست و گفت: با این کار دبیرخانه ها تصمیم ها و دسترسی ها را راحت تر و با سرعت بیشتر بستر ساز تصمیم های درست مسئولین می شوند.

وی مسئولین دبیرخانه ها را در انجام امور به نوپردازی و تغییر در روش ها و کارکردها توصیه کرد و گفت: اقتضای کار شما نوپردازی است که باید با تجربه و فکر خود نوپردازی داشته باشید و برای انتقال تجربه و روش مند کردن آن کمیته ای را در نظر بگیرید تا ثبت و پیگیری کند.

وزیر اطلاعات در پایان با بیان اینکه مهمترین اسناد و اطلاعات کشور در دبیرخانه های دستگاه ها وجود دارد، بر ضرورت حفظ اسرار و حفاظت اطلاعات و اسناد تاکید کرد و آمادگی وزارت اطلاعات را برای آموزش های لازم اعلام کرد.