سینماهای حوزه هنری مخاطب زیادی جذب کردند/ تلاش برای اعتلای سینما

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود کاظمی مدیر عامل موسسه «بهمن سبز» یکشنبه ۲۹ آذرماه از روند بازسازی سینما فلسطین اصفهان بازدید کرد. در این سفر، طباطبایی معاون موسسه «سینما شهر» نیز حضور داشت.

مدیر موسسه «بهمن سبز» با ابراز خرسندی از روند بازسازی سینما فلسطین اصفهان گفت: روند بازسازی سینما فلسطین خوب پیش رفته است و امیدواریم با همکاری موسسه «سینما شهر» یک سالن استاندارد و قابل قبول داشته باشیم و سینما فلسطین را در دهه مبارک فجر بازگشایی کنیم.

کاظمی بیان کرد: خوشبختانه سینماهای حوزه هنری اصفهان در کشور حرف اول را می‌زنند و این مرهون مدیریت خوب این سینماها است. اگر آمار فروش سینماهای حوزه هنری در سال ۹۴ بررسی و با فروش این سینماها در سال ۹۳ مقایسه شود خوشبختانه بیشتر سینماهای حوزه هنری امسال میزبان مخاطبان بیشتری بوده اند و شاهد رشد ارقام فروش و تعداد تماشاگران هستیم.

مدیر عامل موسسه «بهمن سبز» ادامه داد: طبق آمار، سینماهای استان اصفهان، تهران، فارس، خراسان رضوی و مازندران در آذرماه ۹۴ بیشترین میزان جذب مخاطب را داشته اند. سینماداری در حوزه هنری، یک امر تخصصی است و ما سعی می کنیم امانت داران حرفه ای و امین برای صاحبان فیلم باشیم، آنهایی که پخش فیلمشان را به حوزه هنری می‌سپارند درباره دقت و سرعت خدمات رسانی این نهاد، مطمئن هستند.

کاظمی با بیان اینکه باید سینماهای چند سالنی در بسیاری از شهرها ساخته شود، گفت: ساخت سینماهای تک سالنه در دنیا در حال منسوخ شدن است. در همه جای دنیا گرایش به سمت ساخت پردیس های سینمایی وجود دارد. این رویه در ایران نیازمند کمک دولتمردان و همکاری نهادهای فرهنگی و هنری است. سینماهای موجود در برخی شهرها واقعا قدیمی هستند و به عنوان سینمای امروزی نمی توان آنها را پذیرفت.

مدیر عامل موسسه «بهمن سبز» در پایان گفت: متاسفانه از مجموع ۱۲۰۰ شهر ایران، ۶۷ شهر سینما دارد و برخی استان‌ها هنوز از نعمت داشتن سینما محرومند. ما به عنوان نهادی که تولید، توزیع و نمایش را به شکل تخصصی بر عهده داریم باید در این امر وارد شویم و به صورت خودگردان آن را انجام دهیم، اما در هر حال به کمک مجلس و دولتمردان نیاز داریم زیرا اهمیت موضوع فرهنگ بر هیچکس پوشیده نیست. مقام معظم رهبری فرموده‌اند «اعتلای سينمای كشور، نيازی محسوس است و همه بايد اين حقيقت را دريابند كه هنر مهم و بسيار برجسته سينما برای كشور، يک نياز و ضرورت محسوب می‌شود.» پس گسترش این هنر، یکی از وظایف آنهایی است که در حوزه فرهنگ فعالیت می‌کنند.

حوزه هنری و موسسه سینما شهر در دهه فجر سینما فلسطین اصفهان را افتتاح خواهند کرد. با همکاری این دو نهاد، بازسازی سینما خانواده اصفهان نیز به زودی آغاز خواهد شد.