به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم آذرماه امسال به ۱۲.۶درصد رسید که نسبت به ماه گذشته (۱۳.۱درصد) کاهش داشته است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی شد و به ۹.۹ درصد رسید.

مرکز آمار گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری را منتشر کرد که بر اساس آن در آذرماه امسال براساس سال پایه ۱۳۹۰، شاخص کل عدد ۲۲.۶ را نشان می دهد که نسبت به ماه گذشته، ۱.۲ درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) ۹.۹ درصد است که نسبت به ماه گذشته (۱۰.۸درصد) کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه امسال نیز نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۲.۶ درصد است که نسبت به آبان ماه (۱۳.۱درصد) کاهش یافته است.

این گزارش نشان می دهد، شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۵۸.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد افزایش داشته است.

همچنین شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به عدد ۲۵۶.۶ رسید که نسبت به ماه گذشته ۳.۳ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۶ درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۰.۵ درصد است.

شاخص گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶ درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۰.۳ درصد است؛ این عدد نسبت به آذرماه امسال (۱۰.۹درصد) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در آذرماه امسال به رقم ۲۱.۵ رسید که چهار دهم درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.

میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱.۷ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به آذرماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته این گروه ۱۳.۷ درصد است که نسبت به تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه امسال (۱۴درصد) کاهش یافته است.