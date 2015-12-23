۲۰۰۰هکتار از اراضی گلستان پایلوت اجرای طرح تحقیقاتی گندم شد

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز نجفیان بعد از ظهر چهارشنبه درهفدهمین کمیته فنی گندم کشور در گرگان با بیان این که دو هزار هکتار از این اراضی در گلستان وجود دارد، اظهار کرد: در صورت نتیجه‎بخش بودن طرح مذکور در سایر استان‎های کشور اجرایی می شود و بر اساس این طرح استان‎های گلستان، خوزستان، فارس و جنوب ایلام پایلوت اجرای آن در مقیاس تعریف شده است.

وی با بیان این که پایلوت های ۵۰۰ هکتاری برای اجرای طرح پیش‎بینی شده است، گفت: زراعت‎هایی که قرار است بر اساس طرح مذکور انجام شود با رعایت اصول فنی همراه خواهد بود، به گونه‎ای که استفاده از رقم مناسب، تاریخ کاشت مناسب، بذرکار مناسب و روش‎های آبیاری صحیح مورد توجه است وسمومی که برای کنترل آفات و بیماری‎ها استفاده می‎شود باید با توصیه کارشناسان موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی و حفظ نباتات باشد.

نجفیان از کشت ۶ میلیون هکتار گندم در اراضی زراعی کشور خبر داد و گفت: تولید ۴۰۰ هزار تن بذر گواهی شده از ۵۳ رقم گندم آبی و ۱۲ رقم گندم دیم انجام شده است که این بذور در دسترس کشاورزان قرار گرفت و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

پیش بینی افزایش هشت درصدی تولید گندم در کشور

وی افزود: با توجه به بارش‎های مناسب در پاییز و رعایت زمان کشت؛ پیش‎بینی می‎شود که امسال هشت درصد افزایش تولید گندم را سطح اراضی زراعی کشور شاهد باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هم در این جلسه با تاکید بر برنامه‎ریزی درست و اصولی در بازرگانی محصولات کشاورزی گفت: در بازرگانی محصولات کشاورزی ضعیف هستیم.

مختار مهاجر با اشاره به اینکه محور توسعه استان گلستان در چهار محور از جمله کشاورزی تعریف شده است، تصریح کرد: بدون اینکه زیرساخت‎ها را از بین ببریم باید بر محور توسعه حرکت کنیم.

وی بر لزوم عملیاتی شدن پارامترهای اصلی تولید در استان تاکید و بیان کرد: با استفاده از دانش فنی می‎توان به رتبه‎های بالاتر ارتقاء پیدا کرد.

معاون بهبود تولید دانه های گیاهی جهاد استان نیز در این جلسه اظهار کرد: جلسه مذکور بیستمین جلسه کمیته فنی گندم استان است که با حضور مسئولان کشوری برگزار شد و هدف از این جلسه نیز انتقال یافته های تحقیقاتی ازتحقیقات به کشاورزان است.

سهراب سهرابی افزود: این طرح در استان در چهار شهرستان علی آباد، گرگان، آق قلا و گنبد در سطح ۲ هزار هکتار اجرایی می شود و قرار است با اجرای این طرح که در مزارع آبی گندم استان اجرا می شود میانگین عملکرد به چهارونیم تن در هر هکتار برسد.

کشت ۳۷۵ هزار هکتار گندم در استان

وی تصریح کرد: در مجموع سطح کشت گندم ما در سال ۹۳-۹۴ حدود ۳۶۵ هزار هکتار بود ک از این میان یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن تولید استان بود و در سال جاری نیز در سطح ۳۷۵ هزار هکتار از مزارع استان کشت گندم صورت گرفته است که ۱۰ هزار هکتار نسبت به برنامه ابلاغی ما بیشتر بوده است.

سهرابی هدف گذاری تولید برای سال جاری زراعی را یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: از جمله اقدامات ما برای این افزایش کشت، تدارک ماشین آلات برای کشت بود که در مجموع حدود ۹۸ درصد کاشت گندم استان امسال به صورت مکانیزاسیون انجام شد.

وی تصریح کرد: امسال از خط سوم اعتباری مکانیزاسیون حدود ۳۲ میلیارد تومان اعتبار به ما اختصصاص یافت که با پیگیری حدود ۶ میلیارد تومان به این تسهیلات اضافه شد و تلاش داریم ۱۰ میلیارد تومان دیگر به این تسهیلات در سال جاری با توجه به فرسوده بودن ادوات کشاورزی استان اضافه کنیم.

سهرابی در خصوص بذر گندم نیز اظهار کرد: در سال جاری ۴۳ هزار تن بذر گندم در استان تدارک شد که از این مقدار سه رقم گندم آبی شامل مروارید، گنبد بوده و رقم های گندم دیم نیز شامل کریم، لاین ۱۷ و کوهدشت بوده است.

وی اظهار کرد: ۲۱۵ هزار تن انواع کودشیمیایی برای زراعت های استان تدارک شده است که بخش قابل توجه آن برای گندم است و از دیگر برنامه های ما آموزش و ترویج توصیه های فنی به کشاورزان و بهره برداران و اجرای طرح های الگویی و مشارکتی و کشاورزی حفاظتی است.

اضافه شدن ۴۰۰ کارشناس به جهاد کشاورزی گلستان

معاون بهبود تولید دانه های گیاهی جهاد کشاورزی استان در ادامه از اضافه شدن ۴۰۰ کارشناس با تخصص های مختلف به حوزه جهاد کشاورزی استان خبر داد و گفت: این کارشناسان در مراکز توزیع بذر، کلینیک های گیاهپزشکی، مراکز توزیع کود و .... آماده ارائه خدمات به کشاورزان هستند.