به گزارش خبرنگار مهر، صبح یکشنبه ساعاتی پیش سوله‌های یک شرکت تولید مواد غذایی و منسوجات بهداشتی در منطقه سرآبتاوه یاسوج دچار آتش‌سوزی گسترده شد.

در پی وقوع این حادثه، نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی یاسوج به محل اعزام شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی یاسوج، با تأیید این خبر اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش وقوع آتش‌سوزی در منطقه سرآبتاوه، نیروهای آتش‌نشانی بدون اتلاف وقت به محل حادثه اعزام شدند.

محمد رستمی با اشاره به گستردگی حریق در سوله‌های این شرکت افزود: در حال حاضر چهار دستگاه خودروی آتش‌نشانی در محل مستقر هستند و ۲۰ نیروی عملیاتی در تلاش برای مهار آتش و جلوگیری از سرایت آن به بخش‌های دیگر و مناطق همجوار هستند.

وی با بیان اینکه عملیات اطفای حریق همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: اولویت نیروهای عملیاتی در شرایط فعلی، مهار کامل آتش، جلوگیری از گسترش حریق و ایمن‌سازی محیط حادثه است.

رستمی درباره علت وقوع این حادثه نیز گفت: علت دقیق آتش‌سوزی در حال حاضر مشخص نیست و پس از پایان عملیات اطفا و ایمن‌سازی، کارشناسان فنی سازمان بررسی‌های تخصصی خود را برای مشخص شدن علت حادثه آغاز خواهند کرد.

وی تأکید کرد: نتیجه بررسی‌های کارشناسی و علت وقوع آتش‌سوزی پس از مشخص شدن، اطلاع‌رسانی خواهد شد.