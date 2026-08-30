آغاز عملیات بهسازی و روکش آسفالت ۸ کیلومتر راه روستایی در پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، قربانی صبح امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث ابنیه فنی، بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی «چم رستمیان» با حضور امام‌جمعه پلدختر، فرماندار پلدختر و... برگزار شد.

وی گفت: پروژه احداث ابنیه فنی، بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی «چم رستمیان» به طول هشت کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۴۴۷ میلیارد ریال، از جمله طرح‌های عمرانی پیشران و مهم شهرستان پلدختر در حوزه راه‌های روستایی به شمار می‌رود که با اجرای آن، شرایط تردد و دسترسی اهالی منطقه بهبود خواهد یافت.