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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

آغاز عملیات بهسازی و روکش آسفالت ۸ کیلومتر راه روستایی در پلدختر

آغاز عملیات بهسازی و روکش آسفالت ۸ کیلومتر راه روستایی در پلدختر

پلدختر - رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پلدختر از آغاز عملیات بهسازی و روکش آسفالت هشت کیلومتر راه روستایی این شهرستان به مناسبت هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانی صبح امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث ابنیه فنی، بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی «چم رستمیان» با حضور امام‌جمعه پلدختر، فرماندار پلدختر و... برگزار شد.

وی گفت: پروژه احداث ابنیه فنی، بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی «چم رستمیان» به طول هشت کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۴۴۷ میلیارد ریال، از جمله طرح‌های عمرانی پیشران و مهم شهرستان پلدختر در حوزه راه‌های روستایی به شمار می‌رود که با اجرای آن، شرایط تردد و دسترسی اهالی منطقه بهبود خواهد یافت.

کد مطلب 6932017

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