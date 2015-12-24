بیش از دو میلیون سهم در بورس منطقه ای سیستان و بلوچستان معامله شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس منطقه ای استان، سوگل هیراد در این باره اظهار داشت: این میزان سهام به ارزش شش میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال داد و ستد شد.

وی افزود: از مجموع سهام معامله شده ۵۴ درصد به خرید و ۴۶ درصد به فروش سهام اختصاص داشت.

هیراد تعداد کدهای معامله شده جدید را هشت عدد ذکر کرد و گفت: بیشترین ارزش معاملات مربوط به اوراق مشارکت میدوکو به ارزش بیش از ۸۰۰ میلیون ریال بوده است.

مدیر تالار بورس منطقه ای سیستان و بلوچستان افزود: چهار شرکت برتر این هفته را از لحاظ داد و ستد میدوکو، پلی اکریل، پتروشیمی مبین و بانک مهر اقتصاد هستند.