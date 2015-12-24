ثبت نام بیش از ۸هزار نفر در انتخاب مجلس/نام نویسی۵۳۲نماینده ادوار

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور با حضور در جمع خبرنگاران آخرین آمار ثبتنامکنندگان را اعلام کرد.
وی گفت: تا ساعت ۱۵:۴۵، ۸ هزار و ۱۷۶ داوطلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۰۷ حوزه انتخابیه و ستاد انتخابات کشور در سراسر کشور ثبتنام کردهاند که از این میان مراحل ثبتنام ۷۰۳ نفر تکمیل شده و ثبتنام هزار و ۱۲۷ نفر در حال تکمیل است.
مقیمی افزود: از کسانی که ثبتنامشان تکمیل شده ۷۱۱ نفر خانم و ۶ هزار و ۳۲۲ نفر آقا هستند.
وی همچنین با اشاره به کمترین و بیشترین سن ثبتنامکنندگان در انتخابات مجلس گفت: بیشترین سن داوطلبان ۷۵ و کمترین سن داوطلبان ۳۰ سال بوده است.
رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به آمار ششمین روز ثبتنام گفت: از صبح امروز ۲ هزار و ۲۹۹ نفر در سراسر کشور برای مجلس ثبتنام کردهاند که ۳۵۱ نفر آنان مدرک کارشناسی، ۵۹۴ مدرک کارشناسیارشد، هزار و ۱۷۸ نفر دکترا و ۳۷۹ نفر تحصیلات حوزوی دارند.
وی همچنین گفت: ۵۳۲ نفر از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در انتخابات این دوره ثبتنام کردهاند.
رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه تاکنون ۱۶ نفر اقلیت دینی ثبتنام کردهاند، تصریح کرد: در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۵ کرسی متعلق به اقلیت خواهد بود.
مقیمی با اشاره به آخرین روز ثبتنام از داوطلبان نمایندگی مجلس گفت: فردا از ۸ صبح تا ساعت ۲۴ از داوطلبان این انتخابات ثبتنام به عمل خواهد آمد.
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