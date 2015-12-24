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۳ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۳۱

رئیس ستاد انتخابات اعلام کرد:

ثبت نام بیش از ۸هزار نفر در انتخاب مجلس/نام نویسی۵۳۲نماینده ادوار

ثبت نام بیش از ۸هزار نفر در انتخاب مجلس/نام نویسی۵۳۲نماینده ادوار

رئیس ستاد انتخابات کشور از ثبت نام ۸ هزار و ۱۷۶در انتخابات مجلس تا ساعت ۱۵:۴۵ خبر داد و گفت: تا کنون ۵۳۲ نفر از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در انتخابات این دوره ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور با حضور در جمع خبرنگاران آخرین آمار ثبت‌نام‌کنندگان را اعلام کرد.

وی گفت: تا ساعت ۱۵:۴۵، ۸ هزار و ۱۷۶ داوطلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۲۰۷ حوزه انتخابیه و ستاد انتخابات کشور در سراسر کشور ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان مراحل ثبت‌نام ۷۰۳ نفر تکمیل شده و ثبت‌نام هزار و ۱۲۷ نفر در حال تکمیل است.

مقیمی افزود: از کسانی که ثبت‌نامشان تکمیل شده ۷۱۱ نفر خانم و ۶ هزار و ۳۲۲ نفر آقا هستند.

وی همچنین با اشاره به کمترین و بیشترین سن ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات مجلس گفت: بیشترین سن داوطلبان ۷۵ و کمترین سن داوطلبان ۳۰ سال بوده است.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به آمار ششمین روز ثبت‌نام گفت: از صبح امروز ۲ هزار و ۲۹۹ نفر در سراسر کشور برای مجلس ثبت‌نام کرده‌اند که ۳۵۱ نفر آنان مدرک کارشناسی، ۵۹۴ مدرک کارشناسی‌ارشد، هزار و ۱۷۸ نفر دکترا و ۳۷۹ نفر تحصیلات حوزوی دارند.

وی همچنین گفت: ۵۳۲ نفر از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی در انتخابات این دوره ثبت‌نام کرده‌اند.

رئیس ستاد انتخابات کشور با بیان اینکه تاکنون ۱۶ نفر اقلیت دینی ثبت‌نام کرده‌اند، تصریح کرد: در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۵ کرسی متعلق به اقلیت خواهد بود.

مقیمی با اشاره به آخرین روز ثبت‌نام از داوطلبان نمایندگی مجلس گفت: فردا از ۸ صبح تا ساعت ۲۴ از داوطلبان این انتخابات ثبت‌نام به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 3008748

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