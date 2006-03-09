جنبش حماس مسئوليت 10 وزارتخانه را برعهده مي گيرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازروزنامه الشرق الاوسط، درحالي كه مذاكرات بين مسئولان دوجنبش فتح و حماس ادامه دارد يك منبع فلسطيني اعلام كرد فتح درتصميم خود براي مشاركت نكردن دردولت آينده قطعي است و اين ديدارها به اين منظورصورت مي گيرد تا جنبش فتح به عنوان مخالف دولت وحدت ملي كه قراراست درنهايت تا دوهفته ديگربه مجلس قانون گذاري فلسطين معرفي شود، نمود پيدا نكند.

اين منبع با بيان اين اظهارات خاطرنشان كرد اسماعيل هنيه دولت آينده را ازرهبران حماس و طرفداران اين جنبش تشكيل مي دهد و فقط دو يا سه وزارتخانه را به جبهه خلق براي آزادي فلسطين يا حزب مستقل به رياست مروان برغوثي مي سپارد.

براساس اطلاعات به دست آمده ، انتظار مي رود وزارت امور زنان به خالده جرارات ازجبهه خلق واگذارشود.

اين روزنامه چاپ لندن، درادامه مي نويسد تاكنون اعطاي 10 وزارتخانه به جنبش حماس، ازجمله وزارت امورخارجه كه يكي ازسه وزارتخانه مهم به شمار مي ورد و قراراست به محمود الزهاررئيس فراكسيون حماس درپارلمان فلسطين داده شود، قطعي شده است .

اين احتمال نيزداده مي شود كه وزارت دارايي به مازن سنقرط وزيراقتصاد كنوني تشكيلات خودگردان سپرده شود اما جنبش همچنان درمورد اعطاي وزارت كشوربه يك نظامي بلند پايه سابق فلسطيني خارج ازحماس كه ازشهرت خوبي نيزبرخوردار است ، تصميم قطعي اتخاذ نكرده است.

ازديگرنامزدان دولت آتي فلسطين، عطا الله ابوسبح ( وزيرفرهنگ)، عمرعبدالرازق ( وزيراقتصاد) شيخ حامد البيتاوي( وزير اوقاف) ، حاتم قفشيه ( وزيرجوانان و ورزش) ، محمد ابوطير( وزيرامورقدس)، محمد فرج الغول ( وزيردادگستري) ، جمال الخضري( وزير مسكن و كار) ، هاني الحايك ، مسيحي مذهب ( وزيرگردشگري) ، خوله الشخشير( وزيرآموزش) ، حافظ شاهين( وزيرارتباطات ) و خالده جرادات از جبهه خلق (وزيرامورزنان) هستند.

اين درحالي است كه خبرگزاري فرانسه نيزاعلام كرد امروزمذاكرات بين مسئولين فتح و حماس ازسرگرفته مي شود.

جنبش حماس توانست درانتخابات 25 ژانويه ( 5 بهمن ماه) 74 كرسي ازمجموع 132 كرسي به دست آورد ودرمقابل جنبش فتح توانست 45 كرسي را از آن خود كند.