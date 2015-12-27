به گزارش خبرگزاری مهر، جواد جمیری معاون فرهنگی سازمان بسیج هنرمندان ایران با اعلام این خبر گفت: بانک اطلاعاتی جامع شهدای هنرمند در راستای برگزاری کنگره سراسری «۲۰۰۰ شهید هنرمند» در سازمان بسیج هنرمندان ایجاد شد و اطلاعات بیش از ۲۰۶۳ شهید هنرمند توسط کارگروه‌های پژوهشی کنگره شناسایی در این بانک به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: به دلیل احتمال وجود شهدای بیشتر، روند شناسایی و ثبت هنرمندان شهید در این بانک همچنان ادامه دارد.

معاون فرهنگی سازمان بسیج هنرمندان ایران با بیان این مطلب که نبود منابع اطلاعاتی و شناسنامه جامع نقصان اساسی به شمار می‌آید گفت: ایجاد این بانک اطلاعاتی می‌تواند کمک کند تا دائرة‌المعارفی از مجموعه مستندات شهدای هنرمند اعم از آثار، تصاویر، وصیت‌نامه‌ها، یادداشت‌ها و خاطره نگاری‌ها این شهدا استخراج و قابل بهره‌برداری شود.

جمیری ادامه داد: بعد از جمع‌آوری و طبقه‌بندی تمامی آثار، آرشیو‌بندی، ثبت و نگهداری آثار پیگیری شده و پس از آن قرار است که آثار در قالب یک بانک اطلاعاتی جامع از شهدا، تدوین و در اختیار علاقه‌مندان به این عرصه گذاشت.

وی با اشاره به برگزاری هفت کنگره موضوعی در استان‌های کشور یادآور شد: تاکنون کنگره عکس در یزد، کنگره تئاتر در اردبیل، کنگره فیلم در تهران، کنگره موسیقی در بوشهر، کنگره خوشنویسی در البرز، کنگره شعر و ادب در خراسان رضوی و کنگره هنرهای تجسمی در کرمان برگزار شده که از طریق این کنگره‌ها، اطلاعات مناسب و مفیدی تهیه و گردآوری شده است.

به گفته معاون فرهنگی سازمان بسیج هنرمندان علاوه بر این یادواره‌هایی تحت عنوان یادواره شهدای هنرمند در همه استان‌ها برگزار شده و تاکنون بیش از ۲ هزار و ۶۰ شهید در ۸ رشته مختلف هنری اعم از فیلم، تئاتر، موسیقی، عکس، تجسمی، خوشنویسی، شعر و ادبیات داستانی دسته‌بندی شده و در بانک اطلاعاتی به ثبت رسیده است.

جمیری تبیین و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، معرفی هنرمندان شهید به مثابه الگوهای راهبردی در جامعه امروز به ویژه برای نسل‌های جوان و نوجوان هنری و فرهنگی کشور در راستای انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل‌های آینده را از جمله اهداف ایجاد این بانک اطلاعاتی عنوان کرد.

کنگره سراسری «۲۰۰۰ شهید هنرمند» در پنج رشته هنری شامل سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، موسیقی و شعر و ادبیات می شود که اواخر دی‌ماه سال‌ جاری توسط سازمان بسیج مستضعفین، سازمان بسیج هنرمندان با مشارکت و تعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، حوزه هنری، خانه هنرمندان ایران، مرکز بسیج سازمان صدا و سیما و بنیاد فرهنگی روایت به دبیری محمد خزاعی در تهران برگزار می‌شود.