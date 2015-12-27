به گزارش خبرنگار مهر، شهلا میرگلوبیات در پایان جلسه علنی مجلس و در تذکر شفاهی به رئیس‌جمهور اظهار داشت: با توجه به شدت آلودگی هوای تهران و بیماری‌های ناشی از آن، هر روز حجم عظیمی زباله و مفتول‌های سیمی در حوالی جاده ساوه سوزانده می‌شود که لایه سنگینی از آلاینده‌ها را ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از کمترین کارهایی که سازمان سیاست‌زده محیط زیست می‌توانست در این دو سال انجام دهد، جلوگیری از این اقدام بوده است.

بیات در پایان همچنین از رئیس‌جمهور خواست تا نسبت به همترازی حقوق بازنشستگان و شاغلان، اجرای کامل قانون ۹ ماه مرخصی زایمان به ویژه برای مشمولان قانون تامین اجتماعی و نیز قانون حمایت از زنان بدسرپرست اقدام کند.