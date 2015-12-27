سرپرست حوزه هنری خراسان شمالی منصوب شد

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری خراسان شمالی، مجید مصلحی با توجه به قبول مسئولیت میثم مرادی بیناباج در سایر دستگاه‌های دولتی، وحید نمازی، معاون فرهنگی حوزه هنری این استان را به عنوان سرپرست این نهاد فرهنگی منصوب کرد.

در حکم مدیرکل اموراستانهای حوزه هنری خطاب به نمازی آمده است: با عنایت به مأموریت جناب آقای میثم مرادی بیناباج به سایر نهادها و اتمام مسئولیت ایشان در حوزه هنری استان خراسان شمالی، تا تعیین رئیس جدید، کلیه مسئولیت‌های حوزه هنری استان خراسان شمالی به عنوان سرپرست به جنابعالی تفویض می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم مرادی بیناباج که چند سالی سرپرستی حوزه هنری خراسان شمالی را برعهده داشت، سه سال قبل در دیماه ۱۳۹۱ به عنوان رئیس این نهاد فرهنگی منصوب شده بود.