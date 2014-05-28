به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم خطاب به نوراللهی آمده است: با توجه به تجارب جنابعالی، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی منصوب می شوید.

امید است با عنایت به اهمیت نگهداری از میراث گران‌بهای فرهنگی، تاریخی، معنوی، مذهبی، طبیعی و توسعه و ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی و همچنین صنعت گردشگری، ضمن بهره گیری از توان تخصصی منابع انسانی موجود و تعامل با مسئولان و مدیریت عالی آن استان جهت تحقق اهداف سازمان گام‌های موثری بردارید.

توفیق روزافزون شما را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و فرهنگ و هنر کشور عزیزمان ایران از درگاه حضرت حق خواستارم.

به گزارش خبرنگار مهر، نوراللهی هم اکنون معاون توسعه مدیریت و پیشتیبانی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی است که با حفظ سمت سرپرستی این اداره کل نیز به وی محول شده است.

نوراللهی پیش از این در معاونت برنامه ریزی استانداری خراسان شمالی نیز مشغول به خدمت بوده است.

علی کاظمی مدیرکل سابق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی به مدت 5 سال مدیریت این اداره کل را برعهده داشت.