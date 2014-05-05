مدیرکل جدید پدافند غیر عامل استانداری خراسان شمالی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی با صدور حکمی، علي ثروتي را به عنوان مديركل جدید پدافند غير عامل استانداری خراسان شمالی منصوب کرد.

در بخشي از حكم استاندار خراسان شمالی خطاب به علی ثروتی آمده است: با عنايت به مراتب تعهد، شايستگي و تجربيات ارزنده جنابعالي، به موجب اين حكم شما را به سمت مديركل پدافند غيرعامل استانداری منصوب مي نمايم.

اميد است با اتكال به خداوند متعال، در جهت تحقق آرمان هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و در سايه رهنمودهاي حكيمانه مقام معظم رهبري حضرت آيت الله العظمي خامنه اي "مد ظله العالي" و در راستاي اهداف و سياستهاي متعالي دولت تدبير و اميد جناب آقاي دكتر روحاني و در حيطه وظايف محوله و قانوني براي خدمت صادقانه به مردم موفق و مويد باشيد.

به گزارش خبرنگار مهر، 20 بهمن ماه 92 یعنی قریب به سه ماه قبل عبدالصمد صفرنژاد، فرماندار سابق شیروان از سوی سید علی اکبر پرویزی به این سمت منصوب شده بود.