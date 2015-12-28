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۷ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۳۲

فولادگر خواستار شد؛

بررسی طرح ارتقاء نظام استاندارد در صحن علنی مجلس

بررسی طرح ارتقاء نظام استاندارد در صحن علنی مجلس

رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی خواستار بررسی سریعتر طرح ارتقاء نظام استاندارد در صحن علنی مجلس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در تذکر آئین نامه ای گفت: طرحی تحت عنوان ارتقاء نظام استاندارد در کمیسیون برنامه بودجه تهیه شده که از مجلس هشتم بررسی شده بود و گزارش کمیسیون مشترک در خصوص این طرح بهمن ماه سال گذشته به هیئت رئیسه ارائه شد.

وی ادامه داد: سال گذشته کمیسیون درخواست بررسی این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را داشت که تصویب نشد و الان ما درخواست داریم قبل از ارائه بودجه و برنامه ششم اجازه دهید این طرح به تصویب برسد.

نماینده اصفهان اظهارداشت: موسسه استاندارد با مصوبه غیر قانونی شورای عالی اداری به سازمان تبدیل شده و باید هرچه زودتر این مشکل حل شود.

فولادگر درخواست کرد که هیئت رئیسه اجازه دهد تقاضای تغییر دستور و بررسی این طرح در صحن علنی به تصویب برسد.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی این طرح وقت مجلس را برای چند هفته خواهد گرفت. در عین حال تلاش می کنیم تا این طرح در دستور کار مجلس قرار گیرد.

کد مطلب 3011584

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